Лицо на миллион. Голливудский дерматолог назвал самые популярные пластические операции среди звезд

Один из самых известных и дорогих дерматологов в мире Гарольд Лансер рассказал о самых популярных пластических операциях, процедурах и инъекциях красоты среди знаменитостей.
Лансер, который является личным консультантом таких мировых звезд, как Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Марго Робби и Ким Кардашьян, отметил, что главным трендом в пластической хирургии сегодня является максимальная естественность и минимальная травматичность, передает Independent.
Лансер отмечает, что знаменитости стремятся выглядеть все более и более естественно. Самыми популярными процедурами красоты по-прежнему являются ботокс и липосакция, но в формате «мини». Так, главным трендом среди звездных красоток является «бэбиботокс», подразумевающий минимальное использование препарата с эффектом слегка подвижных мышц лица, а также «мини-липо», когда хирург работает над небольшим участком тела – например, над избавлением от жира под подбородком.
В моде также «слегка вздернутый нос» и хирургическая и малоинвазивная пластика мочек ушей. По словам Лансера, в последнее время все больше знаменитостей уделяют внимание своим ушам, считая, что подобные процедуры помогут им выглядеть моложе:
«С возрастом мочки ушей продолжают расти. Таким образом, увеличенные мочки ушей выдают наш возраст. Сейчас популярна операция по пересаживанию жира в мочки ушей, чтобы сделать лицо визуально более молодым и свежим», - говорит он.
Еще один новый тренд в бьюти-индустрии – пунктурное омоложение лица или просто иглоукалывание лица. Эта процедура, по мнению Лансера, стимулирует производство коллагена и эластина, и является одним из лучших безоперационных методов устранения признаков старения кожи.
В свою очередь, главным антитрендом является чрезмерное использование филлеров, ботокса, и слишком пухлые губы. По словам доктора Лансера сегодня лицо, на котором отчетливо видны результаты работы пластического хирурга, уже не является привлекательным.
В список антитрендов Лансера также вошли импланты – как в отношении груди, так и в отношении ягодиц. По его мнению, увеличивать грудь и ягодицы уже не модно и в скором времени даже семейство Кардашьян, знаменитое своими нереалистично пышными формами, откажется от подобных манипуляций с собственным телом.
Подытоживая, Лансер также сообщил, что в современном мире не только женщины, но и мужчины ухаживают за своей кожей и не хотят стареть. Так, по его наблюдениям, все больше мужчин делают пластику лица и с помощью инъекций красоты борются с морщинами:
«Если пять лет назад мужчина был одним из 20 пациентов на столе пластического хирурга или в кресле косметолога, то теперь каждый 8 пациент является мужчиной», - говорит он.
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