Леопард и не только. 10 вариантов маникюра с небанальным анималистичным принтом

Анималистичные принты – в тренде. Они актуальны не только в отношении модного гардероба, но и в отношении бьюти-образа.
Эксперты по nail-арту утверждают, что одним из наиболее актуальных дизайнов ногтей в сезоне весна 2018 являются «звериные» принты, которые будут смотреться ярко, как в классических весенних оттенках, включая розовый и голубой, так и в более дерзких тонах, в числе которых глубокий синий и приглушенный бургунди.
Специалисты также советуют миксовать однотонное покрытие с анималистичным принтом – это позволит сделать дизайн ногтей менее вызывающим.
НВ Style публикует Insta-подборку небанальных идей маникюра с анималистичным принтом.
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Анималистичный принт в главных оттенках 2018 года по версии Pantone
Нюд с леопардом
Анималистичный микс с флористикой
Анималистичный френч
Весенний розовый
Анималистичный акцент
Casual-леопард
Матовый черный с анималистичным акцентом
Классический красный с внутренним покрытием
Нежный голубой с анималистичными мотивами
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