Леопард и не только. 10 вариантов маникюра с небанальным анималистичным принтом

Анималистичные принты – в тренде. Они актуальны не только в отношении модного гардероба, но и в отношении бьюти-образа.

Эксперты по nail-арту утверждают, что одним из наиболее актуальных дизайнов ногтей в сезоне весна 2018 являются «звериные» принты, которые будут смотреться ярко, как в классических весенних оттенках, включая розовый и голубой, так и в более дерзких тонах, в числе которых глубокий синий и приглушенный бургунди.

Специалисты также советуют миксовать однотонное покрытие с анималистичным принтом – это позволит сделать дизайн ногтей менее вызывающим.

НВ Style публикует Insta-подборку небанальных идей маникюра с анималистичным принтом.

Смотрите также

Анималистичный принт в главных оттенках 2018 года по версии Pantone

Публикация от @nailswmc Фев 8, 2018 в 6:37 PST

Нюд с леопардом

Публикация от Joanna Webster (@joannanimal) Мар 5, 2018 в 7:57 PST

Анималистичный микс с флористикой

Публикация от Tadeja ???????? (@nails4cocktails) Янв 1, 2018 в 3:33 PST

Анималистичный френч

Публикация от Paola Forero (@healthy_nails) Мар 9, 2018 в 5:18 PST

Весенний розовый

Публикация от Tadeja ???????? (@nails4cocktails) Янв 31, 2018 в 10:55 PST

Анималистичный акцент

Публикация от Therese | ???????? (@this_is_my_nails) Фев 15, 2018 в 11:47 PST

Casual-леопард

Публикация от Amy (@londonbrolly) Фев 4, 2018 в 1:12 PST

Матовый черный с анималистичным акцентом

Публикация от Danielle (@fortifiednails) Янв 31, 2018 в 2:38 PST

Классический красный с внутренним покрытием

Публикация от Doobys Nails(@doobysnails) Дек 3, 2017 в 10:50 PST

Нежный голубой с анималистичными мотивами

Публикация от @nailsbynono Ноя 27, 2017 в 10:52 PST

Смотрите также Дотсы, молнии и шиммер. Нескучные идеи для стильного весеннего маникюра с Недели моды в Нью-Йорке

Темные оттенки и блеск. Семь модных трендов в маникюре на 2018 год

Пять секретов укрепления ногтей, которые следует применять после каждого гелевого маникюра

100 лет nail-арта. Эксперты показали, как менялась мода на маникюр

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook