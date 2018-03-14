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Леопард и не только. 10 вариантов маникюра с небанальным анималистичным принтом

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Леопард и не только. 10 вариантов маникюра с небанальным анималистичным принтом
© Unsplash

Анималистичные принты – в тренде. Они актуальны не только в отношении модного гардероба, но и в отношении бьюти-образа.

Эксперты по nail-арту утверждают, что одним из наиболее актуальных дизайнов ногтей в сезоне весна 2018 являются «звериные» принты, которые будут смотреться ярко, как в классических весенних оттенках, включая розовый и голубой, так и в более дерзких тонах, в числе которых глубокий синий и приглушенный бургунди.

Специалисты также советуют миксовать однотонное покрытие с анималистичным принтом – это позволит сделать дизайн ногтей менее вызывающим.

НВ Style публикует Insta-подборку небанальных идей маникюра с анималистичным принтом.

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Анималистичный принт в главных оттенках 2018 года по версии Pantone

 

Публикация от @nailswmc

 

Нюд с леопардом

 

 

Анималистичный микс с флористикой

 

 

Анималистичный френч

 

 

Весенний розовый

 

 

Анималистичный акцент

 

 

Casual-леопард

 

 

Матовый черный с анималистичным акцентом

 

 

Классический красный с внутренним покрытием

 

 

Нежный голубой с анималистичными мотивами

 

Публикация от @nailsbynono

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