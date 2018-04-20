Праздник 420. Пять удивительных beauty-продуктов с марихуаной

Сегодня, 20 апреля отмечают праздник 420 или международный день марихуаны.

Свое название 420 праздник получил в честь сленгового обозначения употребления «травки». Кроме того, в каннабис-культуре термин четыре-двадцать (420) используют для обозначения популярного времени курения марихуаны – 4:20 утра.

В честь празднования дня каннабиса НВ Style составил список косметических средств с марихуаной, которая покорила абсолютно разные отрасли – от beauty-рынка до индустрии высокой моды. Так, в 2018 году марихуана стала главным «суперфудом» для кожи. В частности, именно марихуану beauty-эксперты называют it-ингредиентом года, рекомендуя использовать ее в качестве мощного антиэйдж средства, для увлажнения, устранения морщин, акне и даже для лечения таких серьезных кожных заболеваний, как экзема и псориаз.

Косметологи объясняют, что конопляное масло содержит совершенное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые не синтезируются организмом. Кроме того, конопля содержит тетрагидроканнабинол THC (ТГК) – вещество, ответственное за психоактивное воздействие на организм человека во время курения марихуаны.

Впрочем, помимо своего психоактивного действия, это вещество обладает гораздо более важными свойствами – являясь мощным антиоксидантом, тетрагидроканнабинол обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Таким образом, по данным специалистов, совместно с идеальным балансом омега-3 и омега-6 жирных кислот, марихуана становится эффективным средством для лечения кожи.

Кроме того, «чудотворную травку» активно используют в парфюмерии. Многие парфюмеры отмечают потрясающие свойства аромата марихуаны, которая способна красиво звучать в сочетании с другими, менее провокационными нотами - например, с магнолией или имбирем.

Изучив рекомендации ведущих косметологов и парфюмеров планеты, мы решили выяснить, в составе каких популярных косметических и парфюмерных средств можно найти марихуану.

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MGC Derma Anti Ageing Day CBD Stem Cells & Peptides Eye Cream

Крем под глаза от словенского бренда MGC Derma, в состав которого входит каннабидиол – один из популярнейших продуктов среди американок. Положительные отзывы в сети подтверждают его эффективность – избавляет от темных кругов под глазами, увлажняет и устраняет морщины.

The Body Shop Hemp Body Butter

Увлажняющий крем с густой текстурой от Body Shop – еще один фаворит бьютиголиков, содержащий в своем составе «чудотворную травку». Многочисленные ревью в сети подтверждают, что он эффективно увлажняет и ухаживает за кожей.

Arkana Cannabis Sleeping Mask

Эта маска содержит масло конопли и мака и предназначена для сухой и атопической кожи лица. Производители называют свое творение «спасателем» для кожи, требующей восстановления, увлажнения и защиты. Исключительно натуральные растительные компоненты в составе сделали это средство горячо любимой beauty-находкой для ночного ухода среди европеек.

ЧистоТел Green Coffee And Cannabis

Украинские производители тоже используют коноплю в своих продуктах и делают это довольно успешно. Так, украинский бренд ЧистоТел в своем креме для лица Green coffee and Cannabis сочетает масло конопли с маслами виноградных косточек, а также зеленого кофе, маслин и коры вербы. Неожиданное сочетание, не правда ли? Не можем утверждать наверняка о том, насколько эффективно данное средство, однако отзывы украинок в сети свидетельствуют о том, что крем довольно неплохо увлажняет кожу.

Mark Buxton Devil in Disguise

И «на десерт» - парфюм от бренда Mark Buxton. Согласитесь, довольно оригинально завершить свой образ шлейфом каннабиса. Далеко не каждый решится «носить» духи с запахом марихуаны, однако, как показывают восхищенные отзывы парфюмоманов в сети, аромат от Mark Buxton с интригующим названием Дьявол под прикрытием – исключение из правил. Он не просто популярен, а горячо любим даже теми, кто абсолютно не приемлет коноплю в любом ее виде.

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