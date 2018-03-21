На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Короче! Пять звездных стрижек, которые захочется сделать этой весной

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Короче! Пять звездных стрижек, которые захочется сделать этой весной
© Instagram/margotrobbie_page/EPA

Звездные стилисты-парикмахеры диктуют моду на короткие стрижки и дерзкие образы.

Романтичные локоны и длинные косы-хиппи остались в прошлом, утверждают hair-эксперты, рекомендуя этой весной делать ставку на шок-преображение.

Среди самых стильных стрижек весны 2018 – расслабленный боб и короткое каре. Сегодня это, пожалуй, самые популярные hair-образы среди знаменитостей и мировых it-girls. Для менее смелых модниц, которые пока не готовы прощаться с длинными волосами, также найдутся стильные решения – такие, например, как стрижка в стиле «ретро-лесенки», которая неожиданно вернулась в моду.

Вдохновившись звездными примерами, НВ Style называет пять стрижек, которые в тренде этой весной.

1. Короткий боб, как у Марго Робби 

2. Удлиненное каре, как у Кендалл Дженнер 

3. Рейзер-боб, как у Селены Гомес

4. Ретро-лесенка, как у Ланы Дель Рей

5. Непослушная «пикси», как у Кэти Перри

Публикация от (@katymybabe)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове