Короче! Пять звездных стрижек, которые захочется сделать этой весной

Звездные стилисты-парикмахеры диктуют моду на короткие стрижки и дерзкие образы.
Романтичные локоны и длинные косы-хиппи остались в прошлом, утверждают hair-эксперты, рекомендуя этой весной делать ставку на шок-преображение.
Среди самых стильных стрижек весны 2018 – расслабленный боб и короткое каре. Сегодня это, пожалуй, самые популярные hair-образы среди знаменитостей и мировых it-girls. Для менее смелых модниц, которые пока не готовы прощаться с длинными волосами, также найдутся стильные решения – такие, например, как стрижка в стиле «ретро-лесенки», которая неожиданно вернулась в моду.
Вдохновившись звездными примерами, НВ Style называет пять стрижек, которые в тренде этой весной.
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1. Короткий боб, как у Марго Робби
2. Удлиненное каре, как у Кендалл Дженнер
3. Рейзер-боб, как у Селены Гомес
4. Ретро-лесенка, как у Ланы Дель Рей
5. Непослушная «пикси», как у Кэти Перри
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