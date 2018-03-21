Короче! Пять звездных стрижек, которые захочется сделать этой весной

Звездные стилисты-парикмахеры диктуют моду на короткие стрижки и дерзкие образы.

Романтичные локоны и длинные косы-хиппи остались в прошлом, утверждают hair-эксперты, рекомендуя этой весной делать ставку на шок-преображение.

Среди самых стильных стрижек весны 2018 – расслабленный боб и короткое каре. Сегодня это, пожалуй, самые популярные hair-образы среди знаменитостей и мировых it-girls. Для менее смелых модниц, которые пока не готовы прощаться с длинными волосами, также найдутся стильные решения – такие, например, как стрижка в стиле «ретро-лесенки», которая неожиданно вернулась в моду.

Вдохновившись звездными примерами, НВ Style называет пять стрижек, которые в тренде этой весной.

1. Короткий боб, как у Марго Робби

Публикация от Margot Robbie (@margotrobbie_page) 6 Мар 2018 в 4:42 PST

Публикация от Margot Robbie (@margotrobbie_page) 6 Мар 2018 в 4:25 PST

Публикация от Margot Robbie (@margotrobbie_page) 14 Мар 2018 в 4:20 PDT

2. Удлиненное каре, как у Кендалл Дженнер

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 1 Мар 2018 в 3:37 PST

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 26 Ноя 2017 в 9:58 PST

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 18 Июл 2017 в 9:34 PDT

3. Рейзер-боб, как у Селены Гомес

Публикация от Selena Gomez News (@stunningselenamg) 17 Мар 2018 в 3:38 PDT

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 25 Окт 2017 в 9:47 PDT

Публикация от Selena Gomez News (@stunningselenamg) 16 Мар 2018 в 1:35 PDT

4. Ретро-лесенка, как у Ланы Дель Рей

Публикация от Lana Del Rey Fan (@lanadelreyfancom) 28 Янв 2018 в 4:49 PST

Публикация от Lana Del Rey Fan (@lanadelreyfancom) 7 Фев 2018 в 3:33 PST

5. Непослушная «пикси», как у Кэти Перри

Публикация от (@katymybabe) 5 Авг 2017 в 10:45 PDT

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 12 Мар 2018 в 12:33 PDT

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 15 Июн 2017 в 1:04 PDT

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