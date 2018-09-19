Клубничный блонд и холодный кофе. Пять модных оттенков волос на осень 2018

Осенью многие из нас жаждут перемен и решаются на эксперименты с внешностью и стилем.
Один из лучших способов освежить свой образ – прийти в салон красоты к парикмахеру-колористу. Независимо от того, блондинка вы или брюнетка, трендовые оттенки волос этой осени будут смотреться выигрышно и эффектно.
Пообщавшись с топовыми американскими фэшн-экспертами, портал Refinery29 назвал пять модных цветов для окрашивания волос осенью 2018.
Клубничный блонд
Этот оттенок – нечто среднее между медным цветом и блондом. Колорист из Лос-Анджелеса Черин Чой называет этот оттенок «львиным».
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Пыльный блонд
Осень – идеальное время, чтобы окрасить волосы в более спокойный, прохладный, приглушенный тон. Оттенки ледяного серого блонда можно получить в трендовой технике окрашивания балаяж.
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Холодный кофе
Нью-йоркский колорист Стефани Браун советует этой осенью обратить внимание на оттенок холодный кофе. «А точнее – кофе с молоком. Просто окрасьте кончики в кремовый или золотистый цвет. Точно так же, если бы добавляли немного молока в свой кофе», – говорит эксперт.
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Темные корни
Осенью 2018 в тренде также будут более темные корни и светлый, контрастный оттенок на кончиках.
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Богатый коричневый
Теплый коричневый цвет выглядит естественно и придает волосам насыщенного блеска.
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