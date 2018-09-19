Клубничный блонд и холодный кофе. Пять модных оттенков волос на осень 2018

Этой осенью в тренде золотистые и коричневые оттенки

Осенью многие из нас жаждут перемен и решаются на эксперименты с внешностью и стилем.

Один из лучших способов освежить свой образ – прийти в салон красоты к парикмахеру-колористу. Независимо от того, блондинка вы или брюнетка, трендовые оттенки волос этой осени будут смотреться выигрышно и эффектно.

Пообщавшись с топовыми американскими фэшн-экспертами, портал Refinery29 назвал пять модных цветов для окрашивания волос осенью 2018.

Клубничный блонд

Этот оттенок – нечто среднее между медным цветом и блондом. Колорист из Лос-Анджелеса Черин Чой называет этот оттенок «львиным».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от K A D I (@by.kadi) 14 Мар 2018 в 11:24 PDT

Пыльный блонд

Осень – идеальное время, чтобы окрасить волосы в более спокойный, прохладный, приглушенный тон. Оттенки ледяного серого блонда можно получить в трендовой технике окрашивания балаяж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от chrisgreenehair (@chrisgreenehair) 10 Май 2018 в 9:50 PDT

Холодный кофе

Нью-йоркский колорист Стефани Браун советует этой осенью обратить внимание на оттенок холодный кофе. «А точнее – кофе с молоком. Просто окрасьте кончики в кремовый или золотистый цвет. Точно так же, если бы добавляли немного молока в свой кофе», – говорит эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stephanie Brown????????Hair Colorist (@stephaniebcolor) 6 Ноя 2017 в 6:32 PST

Темные корни

Осенью 2018 в тренде также будут более темные корни и светлый, контрастный оттенок на кончиках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J U S T I N ⚓️ A N D E R S O N (@justinandersoncolor) 14 Авг 2018 в 4:59 PDT

Богатый коричневый

Теплый коричневый цвет выглядит естественно и придает волосам насыщенного блеска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniel Mora (@danielmbeauty) 30 Май 2017 в 8:31 PDT

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