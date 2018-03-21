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Яркая помада и глиттер для глаз. Шесть бьюти-трендов этой весны

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Этой весной в тренде блестящие тени и яркая помада
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Этой весной в тренде блестящие тени и яркая помада

Эксперты портала о моде и красоте Harper's Bazaar представили шесть наиболее актуальных бьюти-трендов весны 2018.

Наступление весны – прекрасный повод обновить гардероб и освежить мейкап. Несмотря на то, что на улице еще лежит снег, очень скоро погода улучшится, а настроение – поднимется. 

Создавайте яркий весенний образ, учитывая главные бьюти-тренды наступившего сезона.

Шесть бьюти-трендов весны 2018:

Акцент на глаза – в стиле 90-х

Этой весной в моду возвращается макияж в стиле 90-х – Electric eyes. Выбирайте сияющие тени яркого цвета и аккуратно наносите их на веки. Можно просто пальцем. Этот красочный, слегка небрежный мейкап добавит вашему образу свежести, индивидуальности и зажигательного настроения.

Яркая помада

В этом сезоне бьюти-эксперты советуют подчеркивать губы. Нанеся легкий, светлый макияж на глаза, сделайте акцент на губы. Сначала подведите губы контурным карандашом, затем используйте яркую помаду или блеск.

Геометрия в мейкапе

Этой весной в тренде геометрический мейкап на глазах. Создайте необычный образ, аккуратно нанеся тени в форме "рыбки". Обратите внимание на синие, зеленые и фиолетовые оттенки.

Сияющая кожа

Применяя эфирное масло грейпфрута и нанося на кожу сияющий крем-контур, вы сможете добиться здорового блеска и сияния лица.

Глиттер для глаз

Если вы хотите быть королевой вечеринок, используйте тени-глиттеры. Эксперты рекомендуют не бояться экспериментов и наносить на веки глиттеры нескольких оттенков, например, выбрав основным цветом зеленый и завершив образ вкраплением белых блесток.

Яркие хвостики стрелок на глазах

Едва заметным, но оригинальным весенним трендом в макияже являются яркие хвостики стрелок на внешних уголках глаз. Рисуйте обычные черные стрелки, но у внешнего уголка глаза добавляйте контрастную подводку: белого, пурпурного, желтого или любого другого цвета.

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