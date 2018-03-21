Яркая помада и глиттер для глаз. Шесть бьюти-трендов этой весны

Этой весной в тренде блестящие тени и яркая помада

Эксперты портала о моде и красоте Harper's Bazaar представили шесть наиболее актуальных бьюти-трендов весны 2018.

Наступление весны – прекрасный повод обновить гардероб и освежить мейкап. Несмотря на то, что на улице еще лежит снег, очень скоро погода улучшится, а настроение – поднимется.

Создавайте яркий весенний образ, учитывая главные бьюти-тренды наступившего сезона.

Шесть бьюти-трендов весны 2018:

Акцент на глаза – в стиле 90-х

Этой весной в моду возвращается макияж в стиле 90-х – Electric eyes. Выбирайте сияющие тени яркого цвета и аккуратно наносите их на веки. Можно просто пальцем. Этот красочный, слегка небрежный мейкап добавит вашему образу свежести, индивидуальности и зажигательного настроения.

Публикация от stuff about us (@stuffaboutus) 19 Мар 2018 в 1:28 PDT

Яркая помада

В этом сезоне бьюти-эксперты советуют подчеркивать губы. Нанеся легкий, светлый макияж на глаза, сделайте акцент на губы. Сначала подведите губы контурным карандашом, затем используйте яркую помаду или блеск.

Публикация от Dominyka???? (@dominyka.rn) 11 Мар 2018 в 3:56 PDT

Геометрия в мейкапе

Этой весной в тренде геометрический мейкап на глазах. Создайте необычный образ, аккуратно нанеся тени в форме "рыбки". Обратите внимание на синие, зеленые и фиолетовые оттенки.

Публикация от Kira Ponomareva (@pedagoshka) 21 Фев 2018 в 8:40 PST

Сияющая кожа

Применяя эфирное масло грейпфрута и нанося на кожу сияющий крем-контур, вы сможете добиться здорового блеска и сияния лица.

Публикация от Sandra Bierens-vd Hout (@sandrabierens_muah) 2 Мар 2018 в 12:00 PST

Глиттер для глаз

Если вы хотите быть королевой вечеринок, используйте тени-глиттеры. Эксперты рекомендуют не бояться экспериментов и наносить на веки глиттеры нескольких оттенков, например, выбрав основным цветом зеленый и завершив образ вкраплением белых блесток.

Публикация от lauriewatsonmakeup (@lauriewatsonmakeup) 4 Дек 2017 в 12:27 PST

Яркие хвостики стрелок на глазах

Едва заметным, но оригинальным весенним трендом в макияже являются яркие хвостики стрелок на внешних уголках глаз. Рисуйте обычные черные стрелки, но у внешнего уголка глаза добавляйте контрастную подводку: белого, пурпурного, желтого или любого другого цвета.

Публикация от N I K O L H E S S ® (@nikolhess) 16 Авг 2017 в 12:08 PDT

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