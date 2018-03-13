Идеальная симметрия. Ученые определили самую сексуальную форму губ

Новое исследование определило наиболее привлекательную форму губ.

Ученые провели опрос среди 1000 человек из 35 разных стран мира, в ходе которого выяснили, что наиболее привлекательными являются симметричные пухлые губы, пишет Independent.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 60 процентов респондентов назвали соотношение 1:1 между верхней и нижней губой, как наиболее привлекательную форму. Другими словами, самой сексуальной признана форма, где верхняя и нижняя губа одинаковы по размеру.

Обладательницей такой формы губ является голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, отмечает автор исследования, доктор Пол Хайдекрюгер. Он признал, что, согласно результатам их с коллегами исследования, губы Йоханссон являются идеальным примером самой сексуальной формы губ.

На втором месте расположилась форма с чуть более пухлой нижней губой, как у Кайли Дженнер – звезды и бизнесвумен, которой удалось построить целую империю благодаря своей линии губных помад.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Ноя 22, 2017 в 3:24 PST

Впрочем, согласно другому исследованию, проведенному ранее известным британским пластическим хирургом Джулианом Де Сильва, обладательницей самых сексуальных губ является вовсе не Дженнер и даже не Йоханссон, а кантри-певица Тейлор Свифт.

Ее губы симметричны, а также имеют сверху посредине ярко выраженную впадину - так называемый лук Купидона. Именно эта особенность губ, по мнению Де Сильва, выглядит наиболее привлекательной в глазах мужчин.

Публикация от Yuuuki music (@djyuuuki) Мар 13, 2018 в 2:57 PDT

«Губы Тейлор прекрасны. У нее великолепная форма рта и ярко выраженный «лук Купидона» - особенность формы губ, обладать которой мечтают все мои клиентки! Губы Рианны тоже пользуются большой популярностью и у нее так же, как и у Тейлор, ярко выраженный «лук Купидона»», - отмечает специалист.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 14, 2017 в 10:07 PST

По словам Де Сильвы, губы начинают естественно уменьшаться в размерах с 28-летнего возраста. Это связано с замедлением выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Он отметил, что именно в этом возрасте женщины начинают задумываться о коррекции формы губ и их увеличении.

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