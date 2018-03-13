Идеальная симметрия. Ученые определили самую сексуальную форму губ

Новое исследование определило наиболее привлекательную форму губ.
Ученые провели опрос среди 1000 человек из 35 разных стран мира, в ходе которого выяснили, что наиболее привлекательными являются симметричные пухлые губы, пишет Independent.
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 60 процентов респондентов назвали соотношение 1:1 между верхней и нижней губой, как наиболее привлекательную форму. Другими словами, самой сексуальной признана форма, где верхняя и нижняя губа одинаковы по размеру.
Обладательницей такой формы губ является голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, отмечает автор исследования, доктор Пол Хайдекрюгер. Он признал, что, согласно результатам их с коллегами исследования, губы Йоханссон являются идеальным примером самой сексуальной формы губ.
На втором месте расположилась форма с чуть более пухлой нижней губой, как у Кайли Дженнер – звезды и бизнесвумен, которой удалось построить целую империю благодаря своей линии губных помад.
Впрочем, согласно другому исследованию, проведенному ранее известным британским пластическим хирургом Джулианом Де Сильва, обладательницей самых сексуальных губ является вовсе не Дженнер и даже не Йоханссон, а кантри-певица Тейлор Свифт.
Ее губы симметричны, а также имеют сверху посредине ярко выраженную впадину - так называемый лук Купидона. Именно эта особенность губ, по мнению Де Сильва, выглядит наиболее привлекательной в глазах мужчин.
«Губы Тейлор прекрасны. У нее великолепная форма рта и ярко выраженный «лук Купидона» - особенность формы губ, обладать которой мечтают все мои клиентки! Губы Рианны тоже пользуются большой популярностью и у нее так же, как и у Тейлор, ярко выраженный «лук Купидона»», - отмечает специалист.
По словам Де Сильвы, губы начинают естественно уменьшаться в размерах с 28-летнего возраста. Это связано с замедлением выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Он отметил, что именно в этом возрасте женщины начинают задумываться о коррекции формы губ и их увеличении.
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования