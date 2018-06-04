На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Брови на лбу и оранжевые щечки. 15 самых странных бьюти-трендов, покоривших сеть

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Брови на лбу и оранжевые щечки. 15 самых странных бьюти-трендов, покоривших сеть
© Instagram

Бьюти-блогеры продолжают удивлять сеть своими креативными творениями, диктуя моду на сияющие брови и маникюр в стиле суши.

И если некоторые из бьюти-трендов, покоривших Instagram, можно отнести к истинным произведениям искусства, то другие заслуживают места в анти-рейтинге наиболее нелепых творений в истории макияжа.

НВ Style не смог пройти мимо невероятных бьюти-трендов, набирающих популярность в сети. Среди них – дизайн ногтей в форме человеческой челюсти, тени-цепочки и радужные брови.

Принтовые волосы

Тени-цепи

Ногти-зубы

Радужное омбре

Ногти-суши

Брови в стиле радуги

Брови-карандаш

Цветочные брови

Слезы-стразы

Брови тигра

Стрижка «рыбья чешуя»

Ногти-штопор

Оранжевые щечки

Брови на лбу

Брови «рыбий хвост»

  Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове