Брови на лбу и оранжевые щечки. 15 самых странных бьюти-трендов, покоривших сеть

Бьюти-блогеры продолжают удивлять сеть своими креативными творениями, диктуя моду на сияющие брови и маникюр в стиле суши.

И если некоторые из бьюти-трендов, покоривших Instagram, можно отнести к истинным произведениям искусства, то другие заслуживают места в анти-рейтинге наиболее нелепых творений в истории макияжа.

НВ Style не смог пройти мимо невероятных бьюти-трендов, набирающих популярность в сети. Среди них – дизайн ногтей в форме человеческой челюсти, тени-цепочки и радужные брови.

Принтовые волосы

Публикация от Hairstylist | St. Paul, MN (@bohobrushed) 31 Мар 2018 в 4:45 PDT

Тени-цепи

Публикация от James Molloy Makeup Artist (@jamesmolloymakeupartist) 7 Янв 2018 в 2:59 PST

Ногти-зубы

Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 8 Май 2018 в 9:07 PDT

Радужное омбре

Публикация от M A D I (@madinr_14) 19 Ноя 2017 в 7:17 PST

Ногти-суши

Публикация от Park Eunkyung (@nail_unistella) 16 Мар 2018 в 5:22 PDT

Брови в стиле радуги

Публикация от NikkieTutorials (@nikkietutorials) 28 Май 2018 в 2:15 PDT

Брови-карандаш

Публикация от Skyz Highlight (@skyzhighlight) 22 Апр 2018 в 8:14 PDT

Цветочные брови

Публикация от Taylor R (@taytay_xx) 12 Мар 2018 в 5:41 PDT

Слезы-стразы

Публикация от fionastiles (@fionastiles) 9 Май 2018 в 8:51 PDT

Брови тигра

Публикация от Huda Kattan (@hudabeauty) 23 Май 2018 в 9:55 PDT

Стрижка «рыбья чешуя»

Публикация от WAKE UP AND MAKEUP (@wakeupandmakeup) 30 Май 2018 в 2:13 PDT

Ногти-штопор

Публикация от KIARA SKY™ NAIL PRODUCTS (@kiaraskynails) 10 Мар 2018 в 9:10 PST

Оранжевые щечки

Публикация от Netta Szekely (@nettart) 30 Янв 2018 в 1:02 PST

Брови на лбу

Публикация от hannah lyne (@hannahdoesmakeupp) 1 Мар 2018 в 1:01 PST

Брови «рыбий хвост»

Публикация от Sα∂ια (@sadiaslayy) 3 Мар 2018 в 12:47 PST

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