Брови на лбу и оранжевые щечки. 15 самых странных бьюти-трендов, покоривших сеть

Бьюти-блогеры продолжают удивлять сеть своими креативными творениями, диктуя моду на сияющие брови и маникюр в стиле суши.
И если некоторые из бьюти-трендов, покоривших Instagram, можно отнести к истинным произведениям искусства, то другие заслуживают места в анти-рейтинге наиболее нелепых творений в истории макияжа.
НВ Style не смог пройти мимо невероятных бьюти-трендов, набирающих популярность в сети. Среди них – дизайн ногтей в форме человеческой челюсти, тени-цепочки и радужные брови.
Принтовые волосы
Тени-цепи
Ногти-зубы
Радужное омбре
Ногти-суши
Брови в стиле радуги
Брови-карандаш
Цветочные брови
Слезы-стразы
Брови тигра
Стрижка «рыбья чешуя»
Ногти-штопор
Оранжевые щечки
Брови на лбу
Брови «рыбий хвост»
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