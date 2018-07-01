Производитель бритвенных станков показал ролик, в котором у женщин есть волосы на теле

До сих пор женщины в рекламе брили подмышки или ноги, уже лишенные волос

Американская компания Billie, специализирующийся на выпуске бритвенных станков для женщин, сняла рекламный ролик, в котором женщин бреют волосы на ногах и подмышках.

Об этом сообщает The Guardian.

Рекламу бритвенных станков, которая показывает, как женщины бреют волосы, в сети встретили возгласами "наконец-то", "свежо" и "самое время".

Идея о том, что бриться или нет - дело выбора, также вызвала положительные отзывы. "Брейся или нет, в любом случае у всех нас есть волосы", - сказал один комментатор, отметив, что к концу рекламного ролика не все модели побрили подмышки.

Реклама мужских станков для бритья часто показывает мужчин, обрезающих или бреющих бороды. Тогда как рекламные ролики, рассчитанные на женскую аудиторию, изображают женщин, которые бреют подмышки или ноги, уже лишенные волос.