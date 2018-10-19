Жутко сексуально. Белла Хадид и Dior представили идеи макияжа на Хэллоуин

Dior Beauty представили короткометражный фильм, в котором предложили несколько вариантов макияжа для празднования Хэллоуина 2018.
Главной героиней мини-фильма стала супермодель Белла Хадид, которая воплотила три хэллоуинских бьюти-образа, созданных креативным директором бренда, визажистом Питером Филипсом.
В разных сценах ролика Хадид появляется с оригинальным макияжем глаз – с геометрическими узорами, созданными с помощью белых и черных лайнеров, а также с тенями красного цвета.
«Фантасмагорическое погружение в завораживающий сон Беллы Хадид – новый фильм, в котором раскрывается смелая изощренность макияжа Dior, созданная с помощью трех захватывающих оттенков – черного, белого и красного», - отмечают в Dior Beauty.
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