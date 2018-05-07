Записывай. Косметолог Анджелины Джоли раскрыла секреты ее красоты

Косметолог Анджелины Джоли, доктор Ронде Рэнд раскрыла секреты красоты голливудской актрисы и особенности ее ухода за кожей.

В интервью популярному американскому female-порталу Refinery29 Рэнд сообщила, что в уходе за кожей Джоли следует принципу «минимум – это новый максимум». Она не перегружает кожу модными в наши дни анти-эйдж средствами, отдавая предпочтение проверенным процедурам и натуральным ингредиентам:

«Ей повезло, ведь у нее от природы такая же красивая, оливковая кожа, как у ее мамы. Ее естественная красота никогда не нуждалась в чем-то особенном, ей был нужен простой уход – солнцезащитный крем, правильное мягкое очищение при помощи нежных, не агрессивных средств, а также антиоксиданты, немного гликолевой кислоты и натуральные продукты для ухода», - говорит специалист.

Она добавляет, что Джоли уделяет особое внимание уходу за кожей во время путешествий. Ее тревел-фаворитом для поддержания красоты кожи является средство Dermbasics RR Perfection Cream из уходовой линейки Рэнд Dermbasics.

«Это солнцезащитный крем-антиоксидант, который не содержит никакой химии. Также ей нравятся наши подушечки с гликолевой кислотой Dermbasics Glycolic Acid Pads 20%, которые мягко отшелушивают кожу, увеличивают производство коллагена и эластина, а также минимизируют поры», - сообщает она.

Джоли избегает интенсивных косметических процедур и никогда не рискует, когда речь идет о ее коже. Рэнд отмечает, что самыми экстремальными процедурами в beauty-уходе актрисы являются легкая лазерная шлифовка и фотоомоложение интенсивным импульсным светом IPL, который разрушает пигментные клетки, улучшает цвет лица, повышает упругость и эластичность кожи, позволяя побороть в том числе различные возрастные изменения.

Рэнд также рассказала об уходе за кожей в период ранней менопаузы. Актриса прошла двойную мастэктомию и операцию по удалению яичников, в результате чего вступила в период вынужденной менопаузы раньше обычного. Впрочем, по мнению Рэнд, это никак не повлияло на состояние кожи Джоли.

«Несмотря на то, что кожа, безусловно, меняется с вступлением женщины в период менопаузы, регулярное увлажнение, использование качественных продуктов, таких как антиоксиданты, АНА-кислоты или ретинол, помогут обеспечить коже должный уход», - подытоживает она.

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