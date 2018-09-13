Вам мат. Chanel представили новую линейку матовых помад

Совсем скоро в Украину приедут матовые помады для губ Chanel. Бренд расширил свою знаменитую коллекцию Rouge Allure новыми оттенками и продуктами.

Chanel Rouge Allure Velvet

Линейка помад Rouge Allure Velvet пополнилась совершенно новыми четырьмя оттенками (нежно-розовый №67, карамельно-бежевый №68, цвет розового дерева №69, сливовый №70).

Chanel Rouge Allure Velvet Extreme

Коллекция пополнится и новыми помадами Rouge Allure Velvet Extrême. У средств будет максимально насыщенный цвет, экстра-матовая текстура и комфорт в применении. Будет представлено шесть оттенков – от интенсивных ягодных до бордовых и оранжево-красных. Все помады будут заключены в изысканные черные матовые футляры. Также они обогащены комплексом с экстрактом чая матча, миндальным маслом и витамином Е. Матирующий эффект придают две пудры: рисовая и магнезии.

Chanel Rouge Allure Liquid Powder

Жидкие матовые помады нового поколения. Они дают мягкое пудровое ощущение на губах и стойкость, обладают приятной кемовой текстурой. Упаковка отличается по цвету, который соответствует содержимому. Помада вышла в шести оттенках.

Лицом коллекции стала итальянская топ-модель Виттория Черретти. В Украине новые помады Chanel можно будет купить с 1 октября.