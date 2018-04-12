На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

В Киеве впервые представили линию ароматов Maison Margiela

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Киеве впервые представили линию ароматов Maison Margiela

В киевском бутике Brocard Niche Bar состоялась презентация ароматов Maison Margiela и праздничный коктейль в честь запуска бренда в Украине.

 

Об истории и ценностях самого загадочного бренда рассказал национальный тренер ароматов Maison Margiela в Украине Евгений Кудинов. Также бьюти-инсайдерам была представлена основная линия ароматов Replica.

 

 

Линия ароматов Replica неразрывно связана с воспоминаниями: памятные вещи, связанные с эмоциональными переживаниями, пробуждающие чувственные воспоминания. По замыслу авторов, благодаря коллекции ароматов мы можем проникнуть за пределы памяти и заглянуть в неизведанное, чтобы удовлетворить свою страсть к фантазиям, мечтам и безграничным возможностям.

 

 

Гости знакомились с коллекцией воспоминаний (10 ароматов Replica в концентрации «туалетная вода») и коллекцией фантазий (4 аромата в концентрации «парфюмированная вода»), а также приятно провели время в новом концептуальном бутике нишевых брендов Brocard Niche Bar, который в этот день был стилизирован в знаковом белом цвете Maison Margiela.

 

 

 

 Линия ароматов Replica Maison Margiela:

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове