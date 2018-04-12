В Киеве впервые представили линию ароматов Maison Margiela

В киевском бутике Brocard Niche Bar состоялась презентация ароматов Maison Margiela и праздничный коктейль в честь запуска бренда в Украине.

Об истории и ценностях самого загадочного бренда рассказал национальный тренер ароматов Maison Margiela в Украине Евгений Кудинов. Также бьюти-инсайдерам была представлена основная линия ароматов Replica.

Линия ароматов Replica неразрывно связана с воспоминаниями: памятные вещи, связанные с эмоциональными переживаниями, пробуждающие чувственные воспоминания. По замыслу авторов, благодаря коллекции ароматов мы можем проникнуть за пределы памяти и заглянуть в неизведанное, чтобы удовлетворить свою страсть к фантазиям, мечтам и безграничным возможностям.

Гости знакомились с коллекцией воспоминаний (10 ароматов Replica в концентрации «туалетная вода») и коллекцией фантазий (4 аромата в концентрации «парфюмированная вода»), а также приятно провели время в новом концептуальном бутике нишевых брендов Brocard Niche Bar, который в этот день был стилизирован в знаковом белом цвете Maison Margiela.

Линия ароматов Replica Maison Margiela: