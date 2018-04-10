Тысячи долларов в косметичке. Любимые бьюти-средства Виктории Бекхэм для кожи, волос и макияжа

Известный британский дизайнер, успешная бизнесвумен и икона стиля Виктория Бекхэм назвала свои любимые бьюти-средства.

43-летняя звезда утверждает, что считает залогом красоты и молодости правильное питание и регулярные занятия спортом, которому, к слову, она уделяет по два часа в день, пишет People.

Накануне Бекхэм объявила о запуске собственной линии уходовой косметики и парфюмерии. Она отметила, что все бьюти-средства будут созданы на основе последних научных достижений. По признанию Бекхэм, в уходе за кожей она всегда отдает предпочтение средствам с мощным составом и высокой эффективностью, поэтому продукты из собственной линейки косметики она будет тестировать лично.

Звезда также назвала свои любимые бьюти-средства, которые и вдохновили ее на создание собственных продуктов для ухода за кожей.

«С возрастом ухаживать за кожей стало гораздо легче. В молодости у меня была плохая кожа и акне. Я пыталась замаскировать высыпания и пятна всеми возможными средствами. К счастью, сейчас я не страдаю от акне. И я считаю, что это результат правильно подобранного ухода, который ты вырабатываешь с годами, пробуя, что лучше подходит именно для твоей кожи», - говорит она.

Бекхэм пользуется, как продуктами бюджетных брендов, так и более дорогостоящими средствами. В общей сложности стоимость косметички Бекхэм, которая включает средства для макияжа, ухода за кожей, волосами и телом, составляет свыше 1,5 тысячи долларов.

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Лицо

Фаворитами Бекхэм среди множества бьюти-средств для ухода за кожей являются очищающие салфетки от Bioderma, сыворотка-активатор с коллагеном Sarah Chapman Skinesis Stem Cell Collagen Activator, а также праймер Estée Lauder Morning Aura primer, который она создала в рамках коллаборации с Estée Lauder.

Кроме того, звезда уделяет особое внимание очищению кожи, используя средство для глубокой очистки Sarah Chapman Ultimate Cleanse и скраб-пилинг Lancer Skincare Method Polish.

Для увлажнения Бекхэм использует легкие средства – такие, например, как легкий увлажняющий лосьон The Moisturizing Soft Lotion. Еще одним бьюти-фаворитом звезды является маска с гиалуроновой кислотой и розовой водой 3D Moisture Infusion Mask от Sarah Chapman.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 12 Окт 2017 в 10:13 PDT

Волосы

Дизайнер признается, что не может самостоятельно красить волосы и делать укладку, поэтому доверяет свои волосы исключительно профессионалам. В ежедневном уходе за волосами она отдает предпочтение средствам бренда Oribe. Виктория признается, что без ума от аромата средств этой марки.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 28 Ноя 2017 в 9:36 PST

Тело и парфюм

Бекхэм сообщила, что у нее нет любимого аромата, который она могла бы назвать «своим запахом». В ее парфюмерной коллекции много разных ароматов, которые она регулярно меняет, руководствуясь своим настроением. Однако самыми любимыми из них являются парфюмы бренда нишевых ароматов Byredo, средняя стоимость которых составляет около 150 долларов.

В уходе за кожей тела Бекхэм использует всего одно средство – универсальный питательный крем Weleda Skin Food всего за 19 долларов.

«Обожаю этот крем за его питательные свойства. Когда у меня есть загар, я миксую его с кокосовым маслом. Это помогает мне не только увлажнять кожу, но и сохранить загар», - говорит она.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 28 Сен 2017 в 5:00 PDT

Макияж

Ее главным фаворитом в создании, как вечернего, так и повседневного макияжа является «лак для кожи» Estée Lauder Aura Gloss, который можно использовать как тени для век, хайлайтер и даже блеск для губ. Средство с золотистыми перламутровыми частицами, отражающими свет, создает мерцание и является основой макияжа Бекхэм.

«Я наношу его на скулы, на веки и на губы, если хочу сделать их визуально более объемными. И даже немного на шею – я добавляю капельку средства в свой увлажняющий крем, чтобы создать эффект легкого мерцания», - говорит она.

Являясь большой поклонницей тональных средств, в бьюти-арсенале Бекхэм можно найти несколько разных продуктов, однако лучшими из них она считает тональные средства Burberry Fresh Glow Foundation и La Mer foundation. Завершающим штрихом в макияже звезда считает нанесение легкой пудры Estée Lauder Victoria Beckham Skin Perfecting Powder – она закрепляет макияж и отлично матирует, визуально минимизируя поры за счет эффекта блюра.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Фев 2018 в 9:45 PST

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