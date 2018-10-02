Раздвигая границы. В Киеве представили новый аромат Givenchy L'Interdit

Модный дом Givenchy представил новую версию своего исторического аромата L’Interdit, впервые выпущенного в 1957 году.

Первая версия аромата 1957-го года была создана парфюмером Франсисом Фаброном по заказу самого Юбера де Живанши. Он пах ирисом, фиалками и альдегидами, предназначался музе и подруге кутюрье - актрисе Одри Хепберн.

Композиция нового L’Interdit разработана парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, построена на нотах белых цветов апельсинового дерева, жасмина и туберозы в контрасте с аккордом ветивера и пачули.

Флакон обтекаемых форм сохранил знаковые элементы дизайна: логотип марки и шелковую ленту. На красном внутреннем фоне упаковки воспроизведен автограф основателя модного дома модельера Юбера де Живанши.

Лицом аромата стала актриса Руни Мара, режиссером съемок рекламного ролика, которые проходили в парижском метро на станции Porte des Lilas, стал Тодд Хейнс. Фотограф кампании – Дэвид Симс.

Новый аромат презентовали в столичном ночном клубе Closer. Хедлайнером вечеринки, где собралась вся столичная элита, стала группа Kazka, после чего свой сэт отыграла dj Olimpia Whitemustache.

Читайте также:

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram