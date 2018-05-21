Сделай себе красиво. Пять любимых консилеров главных супермоделей мира

Одни из самых популярных и востребованных моделей современной индустрии моды назвали свои любимые консилеры.

По мнению супермоделей, консилер является абсолютным must-have в бьюти-арсенале современной женщины. Этот незаменимый косметический продукт поможет не только скрыть следы усталости, недосыпа и стресса, но и просто освежить образ.

Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие популярные супермодели – о том, какими консилерами предпочитают пользоваться.

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Джиджи Хадид

Ее выбор: Maybelline Superstay 24H Concealer

«Если у меня появляются высыпания, я использую консилер от Maybelline. Я купила его несколько лет назад и он покорил мое сердце», - сообщила модель в интервью Into the Gloss.

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 8 Май 2018 в 10:40 PDT

Белла Хадид

Ее выбор: Dior Diorstar Concealer

В видео, снятом для Vogue, Хадид показала, как наносит макияж и какие бьюти-продукты использует в повседневной жизни. Ее фаворитом является консилер от Dior. Она наносит его под глаза, на подбородок и на середину лба – это позволяет создать эффект естественного сияния кожи.

Публикация от (@bellahadid) 16 Апр 2018 в 2:10 PDT

Кендалл Дженнер

Ее выбор: Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Flawless Wear Concealer

Супермодель Кендалл Дженнер не скрывает, что является обладательницей проблемной кожи и борется с акне. Ее спасением в повседневной жизни является консилер от Estée Lauder. По ее мнению, это лучший продукт для маскировки таких серьезных недостатков, как следы от прыщей.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 16 Май 2018 в 12:16 PDT

Аня Рубик

Ее выбор: La Mer The Concealer

Польская топ-модель Аня Рубик называет своим фаворитом консилер от премиального бренда La Mer.

«Я наношу консилер под глаза и на крылья носа. Это позволяет мне сделать образ более завершенным, а кожу визуально более гладкой», - говорит она.

Публикация от Anja Rubik (@anja_rubik) 15 Май 2018 в 9:38 PDT

Райли Монтана

Ее выбор: Bobbi Brown Creamy Concealer Kit

Популярная модель Райли Монтана использует кремовый консилер от Bobbi Brown, который помогает ей матировать кожу:

«У меня жирная кожа, поэтому макияж на мне всегда выглядит слишком «блестящим». В борьбе с этим мне помогает матирующая пудра и, конечно, консилер. Я пользуюсь консилером от Bobbi Brown», - говорит модель.

Публикация от Riley Montana (@loveme_rileym) 18 Май 2018 в 7:18 PDT

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