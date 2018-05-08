Руни Мара станет лицом нового аромата Givenchy

Двукратная номинантка Оскара Руни Мара начала сотрудничество с Домом Givenchy, чтобы представить новый женский аромат.

После окончания Нью-Йоркского университета, Руни получила первую роль в фильме Социальная сеть Дэвида Финчера, за которым последовала главная роль в Девушке с татуировкой дракона. Карьера Руни Мары достигла новых высот в 2015 году с ролью в фильме Одда Хейнса Кэрол. За нее Руни номинировалась на Оскар, Золотой глобус, BAFTA и получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

В 2016 году актриса сыграла главную роль в фильме Лев, за которыми последовали Песня за песней, Открытие, Уна, Скрижали судьбы и Призрачная история.

В 2018 году Руни Мара играет главную роль в Марии Магдалине в паре с Хоакином Фениксом и роль второго плана в трагикомедии Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет, недавно показанной на Санденском и Берлинском кинофестивалях.

Дружба Руни с Домом Givenchy длится уже несколько лет, актриса часто появляется на красных дорожках в платьях бренда и, по словам создателей аромата, она воплощает все главные качества женщины Givenchy и будет достойно представлять их новое творение.

Instagram: @style_nv

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