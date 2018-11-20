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Red Edition. Chanel №5 впервые выпустили в праздничном флаконе

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Праздничная линия Red Edition Chanel №5
Chanel

Праздничная линия Red Edition Chanel №5

Chanel представили лимитированную серию культовой парфюмерной воды №5 и туалетной воды №5 L'Eau во флаконе из красного стекла.

К Рождественским праздникам Chanel решили сделать подарок всем поклонникам легендарного аромата Chanel №5. Бренд выпустил лимитированную серию парфюмерной воды №5 и туалетной воды №5 L'Eau в роскошном флаконе из алого стекла объемом 100 мл.

 

Для тех, кто стремится к большей эксклюзивности, бренд также выпустил ровно 55 алых флаконов Chanel №5 Parfum из хрусталя Baccarat в уникальном объеме 900 мл.

 

 

Особенной рождественскую линию парфюмерии Chanel, получившей название Red Edition, делает и то, что традиционный прозрачный флакон легендарных духов, придуманный самой Габриэль Шанель, меняет свой цвет впервые в истории модного Дома. Так что новинки можно смело считать настоящим объектом желания и произведением искусства.

 

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