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Pop Illusion. Yves Saint Laurent представил весеннюю коллекцию макияжа

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Pop Illusion. Yves Saint Laurent представил весеннюю коллекцию макияжа

Новая коллекция YSL Beauté Pop Illusion включает яркие и сочные оттенки розового, голубого и желтого.

 

Самый желанный продукт коллекции – палитра теней из пяти оттенков: три вариации голубого, розовый и золотой, который можно использовать в качестве хайлатера.

Девушкам, для которых выбор – всегда мучительный процесс, понравится коллекционная палетка для губ. В ней вы найдете пять кремовых помад – от нежно-розовой до ярко-красной и даже фиолетовой.

Также есть две классические помады: малиново-красная Fuchsia in Fury и коралловая Coral in Craze.

В коллекцию также вошла подводка для глаз Couture Eyeliner, два оттенка монотеней Full Metal Shadow – золотые Junky Tangerine и синие Fantasy Blue — и лак для ногтей La Laque Couture в голубом и коралловом оттенках.

 

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