Под покровом ночи. Chanel представили новую коллекцию макияжа Eyes Collection

Для создания новой коллекции Chanel Eyes Collection 2018 главный визажист бренда Лючия Пика, вдохновилась волшебством ночи, как бесконечно интригующим символам свободы.

Когда солнце заходит, складываются новые отношения со временем, пространством, эмоциями и светом. Новый мир с искусственными неоновыми огнями, которые превращают тени в свет и свет в тени. Мир, в котором цвета скрываются за завесой тайны или, напротив, раскрываются во всей их интенсивности.

В гармонии с неосязаемым характером этого временного пространства, цвета коллекции играют контрастными текстурами и интенсивностью, а также магнетизмом, исходящим из этих вариаций.

В новую коллекцию Chanel Eye Collection 2018 вошли:

Четырехцветная палетка теней для век Chanel Les 4 Ombres в 2 новых оттенках:

304 Mystere Et Intensite;

306 Splendeur Et Audace;

Кремовые тени для век Chanel Ombre Premiere в 2 новых оттенках:

836 Vert Metal;

838 Ultra Flesh;

Пудровые тени для век Chanel Ombre Premiere в 2 новых оттенках:

44 Bleu Selene;

46 High-Profile;

Лайнер 3 в 1 Chanel Stylo Ombere Et Contour, который можно использовать как подводку для глаз, кайал и тени для век. Выйдет в 4 оттенках:

02 Bleu Nuit; 04 Electric Brown; 06 Nude Eclat; 08 Rouge Noir.

Лицом кампании стала муза Карла Лагерфельда Кристен Стюарт, которая снялась в видео Chanel Eyes Collection 2018:

Больше фото в галерее Chanel Eyes Collection 2018: