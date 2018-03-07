Пять новых ароматов, которые должны быть на твоей полке. По меньшей мере, один из них

Весна – время новых запусков в мире парфюмерии. Самое время отложить тяжелые зимние ароматы и обратить внимание легкие, цветочные и вдохновляющие.

Live Irrésistible Blossom Crush, Givenchy





Композиция нового аромата Live Irrésistible Blossom Crush получилась такой же легкой, беззаботной и непредсказуемой, какой только может быть прогулка по ночному Парижу. Здесь хорошо узнаваемые аккорды розы в окружении других свежесрезанных цветов встречаются с согревающим нюансом какао бобов, создающих шлейф игры, интриги и легкой недоговоренности.

Nomade, Chloé

Аромат передает дух беспечной элегантности, уверенности, странствий, что и является сутью Дома Chloé. Глубокое звучание дубового мха окутано роскошной сладостью сливы Мирабель. Необычная комбинация подчеркнута чувственностью бесподобно благоухающей фрезии.

Mon Guerlain Eau de Parfum Florale, Guerlain

Новая версия аромата Mon Guerlain с приставкой Florale обещает романтику и приближает весну. Максимально сохранив композицию предыдущего парфюма, Тьерри Вассер оставил базовые ноты неизменными, немного усилив их ярким звучанием пиона с целью раскрыть все грани приглушенного ранее дуэта нежной лаванды и ванили.

La Vie Est Belle L`Eclat, Lancôme

Новая туалетная вода La vie est belle L'eclat – нежное прикосновение искрящегося счастья, которое скрыто в сиянии глаз, в движении улыбающихся губ. Это счастье, которое исходит изнутри, подобно внутреннему свету. Аромат открывается искрящимся взрывом нот мандарина, грейпфрута и бергамота, подчеркнутых аккордом розового перца, а затем плавно тающих в мягком шлейфе мускусного аккорда.

Kenzo World EDT

Вслед за бунтарским и дерзким ароматом Kenzo World, Дом Kenzo представил более мягкую и нежную версию в формате туалетной воды. Kenzo World EDT продолжает историю своей главной героини - которой наскучил серьезный образ и она решила стать легкомысленной и игривой. Так почему бы еще не стать более женственной, чувственной и нежной? Создатель аромата - Франсис Куркджян создал удивительную цветочно-фруктовую гармонию игристой груши, сияющего пиона, цветков миндального дерева и женственного ириса.

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