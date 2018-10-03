Philipp Plein выпустил коллекцию в сотрудничестве с журналом Playboy

В коллаборацию Philipp Plein x Playboy вошли футболки, худи, куртки, изделия из денима, спортивные костюмы и аксессуары как для женщин, так и для мужчин.

Коллекция сочетает в себе люксовый уличный стиль швейцарской марки с провокационными образами сошедшими со страниц Playboy. Футболки, худи, куртки, спортивные костюмы и вещи из денима здесь украшают провокационные образы, которые когда-то появлялись на страницах издания.

Бренд не забыл и про символ Playboy — кролика с бабочкой, который соседствует на одежде с логотипом Philipp Plein. В цветовой гамме коллекции преобладают черный, красный и белый цвета, разбавленные стразами и шипами.

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