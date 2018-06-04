От дерзкой бунтарки до настоящей леди. Эволюция стиля Анджелины Джоли

Сегодня, 4 июня, известной голливудской актрисе Анджелине Джоли исполняется 43 года.
За годы своей карьеры актриса, режиссер, фотомодель и многодетная мама Анджелина Джоли представала в объективах камер в абсолютно разных образах.
В культовых кинолентах и на красных дорожках мировых фестивалей Анджелину Джоли можно было видеть и с короткой стрижкой, и с пышными локонами, и в рваных джинсах, и в элегантных платьях, и с броским, агрессивным макияжем, и практически ненакрашенной.
НВ Style решил выбрать самые интересные образы, в которых когда-либо появлялась голливудская красавица Джоли.
Юная Анджелина Джоли в фотосессии Гарри Лэнгдона, 1989
Фотосессия Гарри Лэнгдона, 1990
Фотосессия Мишеля Буркара, 1994
Джоли в фильме Хакеры, 1995
Фотосессия Марселя Индика, 1995
Фотосессия Лионеля Делю, 1996
Фотосессия Лоренцо Аджиуса, 1999
Фотосессия Мэттью Ролстона, 2001
Фотосессия Армандо Галло, 2003
Фотосессия Ярива Милчана, 2005
Джоли на премьере фильма Беовульф в Лондоне, 2007
Беременная Джоли и Бред Питт на показе мультфильма Кунг-фу панда в рамках Каннского кинофестиваля, 2008
Актриса на Critics' Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, 2009
Анджелина Джоли и Бред Питт на Каннском кинофестивале в 2011 году
Анджелина Джоли на церемонии вручения наград премии BAFTA (слева) и на премьере фильма Несломленный в Лондоне (справа), 2014
Заметно похудевшая Джоли на мировой премьере мультфильма Кунг-фу панда 3, 2016
Анджелина Джоли на премии Critics' Choice Movie Awards в 2018 году
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