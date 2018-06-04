От дерзкой бунтарки до настоящей леди. Эволюция стиля Анджелины Джоли

Анджелина Джоли на 84-той церемонии награждения премии Оскар, 2012 год

Сегодня, 4 июня, известной голливудской актрисе Анджелине Джоли исполняется 43 года.

За годы своей карьеры актриса, режиссер, фотомодель и многодетная мама Анджелина Джоли представала в объективах камер в абсолютно разных образах.

В культовых кинолентах и на красных дорожках мировых фестивалей Анджелину Джоли можно было видеть и с короткой стрижкой, и с пышными локонами, и в рваных джинсах, и в элегантных платьях, и с броским, агрессивным макияжем, и практически ненакрашенной.

НВ Style решил выбрать самые интересные образы, в которых когда-либо появлялась голливудская красавица Джоли.

Юная Анджелина Джоли в фотосессии Гарри Лэнгдона, 1989

© Harry Langdon

Фотосессия Гарри Лэнгдона, 1990

© Harry Langdon

Фотосессия Мишеля Буркара, 1994

© Michel Bourquard

Джоли в фильме Хакеры, 1995

© MGM

Фотосессия Марселя Индика, 1995

© Marcel Indik

Фотосессия Лионеля Делю, 1996

© Lionel Deluy

Фотосессия Лоренцо Аджиуса, 1999

© Lorenzo Agius

Фотосессия Мэттью Ролстона, 2001

© Matthew Rolston

Фотосессия Армандо Галло, 2003

© Armando Gallo

Фотосессия Ярива Милчана, 2005

© Yariv Milchan

Джоли на премьере фильма Беовульф в Лондоне, 2007

© EPA

Беременная Джоли и Бред Питт на показе мультфильма Кунг-фу панда в рамках Каннского кинофестиваля, 2008

© EPA

Актриса на Critics' Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния, 2009

© EPA

Анджелина Джоли и Бред Питт на Каннском кинофестивале в 2011 году

© EPA

Анджелина Джоли на церемонии вручения наград премии BAFTA (слева) и на премьере фильма Несломленный в Лондоне (справа), 2014

© EPA

Заметно похудевшая Джоли на мировой премьере мультфильма Кунг-фу панда 3, 2016

© EPA

Анджелина Джоли на премии Critics' Choice Movie Awards в 2018 году

© EPA

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостям из раздела НВ STYLE в Facebook