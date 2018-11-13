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Новые бьюти-гуру. Четыре визажиста, на которых стоит подписаться в Instagram в 2019 году

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Называем несколько талантливых визажистов, на которых стоит подписаться в Instagram
© Instagram

Называем несколько талантливых визажистов, на которых стоит подписаться в Instagram

Instagram стал одной из лучших площадок для креативных визажистов из разных стран мира, которые с его помощью могут демонстрировать свои таланты и громко заявлять о себе.

Благодаря аккаунтам талантливых визажистов можно не только создать безупречный повседневный и вечерний макияж, но и повторить голливудский мейк-ап, научиться рисовать идеальные стрелки и узнать главные бьюти-хитрости от ведущих профессионалов индустрии.

К армии бьюти-гуру в Instagram регулярно присоединяются новые талантливые визажисты, которые вдохновляют и удивляют своими оригинальными идеями.

НВ Style решил выделить несколько визажистов в Instagram со свежим видением искусства макияжа, на аккаунты которых стоит подписаться в 2019 году.

Кэти Джейн Хьюз

@katiejanehughes

В бьюти-индустрии Кэти пророчат звание новой Лизы Элдридж. В аккаунте успешного визажиста можно найти миллион и одну идею на тему красивого и оригинального бьюти-образа.

 

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Публикация от Katie Jane Hughes (@katiejanehughes)

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Публикация от Katie Jane Hughes (@katiejanehughes)

Мими Чой

@mimles

 Если вы – поклонник макияжа-трансформации, то вам стоит подписаться на аккаунт канадской визажистки Мими Чой, которая точно знает, как удивить своих фолловеров. С помощью макияжа она создает на лице сюрреалистичные картины и перевоплощается в устрашающие хоррор-образы, доказывая, что макияж — это искусство!

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Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

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Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles)

Нам Во

@namvo

 Голливудскую визажистку Нам Во называют королевой сияющей кожи. Мейк-ап гуру из Нью-Йорка регулярно делится с фолловерами своими бьюти-секретами и рассказывает, как создать макияж, который будет выглядеть сдержанно, но роскошно.

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Публикация от NAM VO✨GLOW???? (@namvo)

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Публикация от NAM VO✨GLOW???? (@namvo)

Беа Свит

@beasweetbeauty

Лондонский визажист Беа Свит обладает одним уникальным отличием от своих коллег – она не боится ярких оттенков в макияже. Ее аккаунт в Instagram вдохновляет на бьюти-подвиги.

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Публикация от BEA SWEET Makeup Artist (@beasweetbeauty)

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Публикация от BEA SWEET Makeup Artist (@beasweetbeauty)

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