Новые бьюти-гуру. Четыре визажиста, на которых стоит подписаться в Instagram в 2019 году

Называем несколько талантливых визажистов, на которых стоит подписаться в Instagram

Instagram стал одной из лучших площадок для креативных визажистов из разных стран мира, которые с его помощью могут демонстрировать свои таланты и громко заявлять о себе.

Благодаря аккаунтам талантливых визажистов можно не только создать безупречный повседневный и вечерний макияж, но и повторить голливудский мейк-ап, научиться рисовать идеальные стрелки и узнать главные бьюти-хитрости от ведущих профессионалов индустрии.

К армии бьюти-гуру в Instagram регулярно присоединяются новые талантливые визажисты, которые вдохновляют и удивляют своими оригинальными идеями.

НВ Style решил выделить несколько визажистов в Instagram со свежим видением искусства макияжа, на аккаунты которых стоит подписаться в 2019 году.

Кэти Джейн Хьюз

В бьюти-индустрии Кэти пророчат звание новой Лизы Элдридж. В аккаунте успешного визажиста можно найти миллион и одну идею на тему красивого и оригинального бьюти-образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katie Jane Hughes (@katiejanehughes) 17 Сен 2018 в 6:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katie Jane Hughes (@katiejanehughes) 8 Ноя 2018 в 12:30 PST

Мими Чой

Если вы – поклонник макияжа-трансформации, то вам стоит подписаться на аккаунт канадской визажистки Мими Чой, которая точно знает, как удивить своих фолловеров. С помощью макияжа она создает на лице сюрреалистичные картины и перевоплощается в устрашающие хоррор-образы, доказывая, что макияж — это искусство!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 29 Окт 2018 в 3:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ＭＩＭＩ ＣＨＯＩ (@mimles) 22 Окт 2018 в 6:03 PDT

Нам Во

Голливудскую визажистку Нам Во называют королевой сияющей кожи. Мейк-ап гуру из Нью-Йорка регулярно делится с фолловерами своими бьюти-секретами и рассказывает, как создать макияж, который будет выглядеть сдержанно, но роскошно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAM VO✨GLOW???? (@namvo) 26 Окт 2018 в 3:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAM VO✨GLOW???? (@namvo) 16 Авг 2018 в 6:39 PDT

Беа Свит

Лондонский визажист Беа Свит обладает одним уникальным отличием от своих коллег – она не боится ярких оттенков в макияже. Ее аккаунт в Instagram вдохновляет на бьюти-подвиги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEA SWEET Makeup Artist (@beasweetbeauty) 8 Сен 2018 в 11:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEA SWEET Makeup Artist (@beasweetbeauty) 14 Июн 2018 в 10:51 PDT

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