Новое поколение. Дочь Синди Кроуфорд и топ-модель Кайя Гербер стала лицом YSL Beaute

Дочь Синди Кроуфорд и топ-модель Кайя Гербер стала новым амбассадором YSL Beauté. Совсем скоро Кайя снимется в рекламных кампаниях увлажняющей помады Rouge Volupté Shine, линейке Touche Éclat и туши Mascara Volume Effer Faux Cils.

Юная звезда подиумов, дочь супермодели Синди Кроуфорд, - образец красоты нового поколения. «Быть лицом YSL Beauté - это возможность написать новую историю, полную веселья, цвета и макияжа. Мне нравится ДНК марки - взрывная, роскошная и крутая», - говорит Гербер.

«Я думаю, что сегодня все, что бы ни делал человек, измеряется степенью ответственности, которую влекут за собой его публичные действия. Если есть люди, которые видят во мне ролевую модель, мне хочется верить, что я действительно публикую изображения и тексты, которые вызывают положительные эмоции, воодушевляют других и вселяют в них уверенность в себе, и своей внешности, помогают следить за собой и принимать себя такими, какие они есть», — делится Кайя.

Читайте также: Вам мат. Chanel представили новую линейку матовых помад