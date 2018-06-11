Минимум - новый максимум. Белла Хадид показала тренды летнего макияжа в рекламе Dior

В рамках сотрудничества с французским Домом моды Dior американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламной кампании новой линейки макияжа премиальной марки.

21-летняя звезда модной индустрии возглавила рекламную кампанию бьюти-линии Dior Backstage, вдохновленная работой за кулисами модных показов. При создании новых бьюти-продуктов Питер Филипс, креативный директор по макияжу Dior, руководствовался принципом «минимум – это новый максимум», представив целую линейку максимально простой в использовании косметики, предназначенной, как для профессиональных визажистов, так и для обычных женщин.

«На создание линейки Dior Backstage меня вдохновила работа за кулисами модных показов и съемок. Эта линия макияжа похожа на базовый набор профессионального визажиста. В ней представлены средства для всех типов и тонов кожи», - отметил Филипс в официальном заявлении.

В коллекцию вошли тональные основы в 40 разных оттенках, позволяющих идеально «попасть в тон», а также хайлайтеры, набор для контуринга, два набора для макияжа бровей, а также наборы для макияжа глаз в комплекте с базой под тени. Все средства созданы таким образом, чтобы особая ультралегкая текстура формул на водной основе после нанесения на кожу мгновенно подстраивалась под ее естественный оттенок.

Помимо Хадид в съемках рекламной кампании Dior Backstage также приняли участие модели Чу Вонг, Рут Белл и Мануэла Санчез. Они позировали в женственных нарядах от Марии Грации Кьюри, которые удачно подчеркивали их естественные бьюти-образы, созданные Питером Филипсом при помощи продуктов из новой линии.

Примечательно, что линия косметики с воздушными текстурами для создания максимально натуральных образов вышла на старте летнего сезона и на пике популярности минималистичного макияжа, который является ключевым трендом этого лета.

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