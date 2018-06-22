Марк Джейкобс снялся в бьюти-кампании в поддержку ЛГБТ-сообщества

Косметическая линия бренда Marc Jacobs выпустила кампанию для соцсетей под хэштегом #GratefulNotHateful («Благодарность без ненависти»).

Как сообщает LA Times, кампания посвящена месяцу поддержки ЛГБТ-сообщества. Ее лицом стал сам Марк Джейкобс, также в съемках приняли участие модели и инфлюенсеры, поддерживающие ЛГБТ. Marc Jacobs Beauty также сообщают, что передадут $100 000 нескольким благотворительным фондам – например, Sage, Le Refuge и институту семейной психотерапии Ackerman Institute for the Family.

«Вам не нужно ждать парада, вы можете найти способы сделать это каждый день в своей жизни, и кто-то услышит», - сказал Джейкобс в своем заявлении.

Марк Джейкобс был главным докладчиком на саммите красоты WWG в 2018 году. Дизайнер рассказал о своем творческом процессе, подходе к социальным сетям и будущих запусках, которые включают новый аромат и уход за кожей Marc Jacobs Beauty.

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