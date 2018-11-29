Магия желаний. Dior представил рождественскую коллекцию макияжа Midnight Wish 

В коллекцию вошли помады Diorific и набор Rouge Dior Bijou в клатче, румяна Rouge Blush Midnight Wish, лаки для ногтей Diorific Vernis и набора теней 5 Couleurs Midnight Wish в двух цветовых гаммах.

Креативный и арт-директор Dior Makeup Питер Филипс, рассказывает, что тема коллекции – счастливая звезда Кристиана Диора. Звезда, которая освещает жизненный путь и заставляет поверить в себя и в свои силы.

Губы

Шесть оттенков Помады Diorific с потрясающе мягкой текстурой в золотом глянцевом футляре под названиями: Élégante, Désirable, Stunning, Triomphante, Lovely, Audacieuse.

Набор помад Rouge Dior Coffret Couture Collection вышел в праздничном клатче. В нем - помада, футляр, украшенный серебряными звездами и пять сменных блоков помады, оттенки - от нейтрального до насыщенно-красного. Каждый сменный блок украшен пожеланиями: Love, Bless, Luck, Faith и Fame.

Лицо

Шиммер Rouge Blush Midnight Wish. Золотой цвет шиммера легкой вуалью покрывает кожу, продавая сияние и роскошный блеск. Cредство имеет нежнейшую текстуру и насыщено сияющими пигментами универсального оттенка, которые легко адаптируются к любому тону кожи.

Глаза

В лимитированную коллекцию вошли два набора теней для праздничного макияжа, для поклонниц холодных оттенков – платиновая гамма Moonlight, для тех, кто предпочитает теплые – золотая Lucky Star.

Ногти

Вряд ли найдется девушка, которая равнодушна к флаконам лака в форме елочных игрушек. Элегантные цвета лаков идеально сочетаются с помадами рождественской коллекции макияжа. В коллекцию также вошло покрытие с золотыми звездочками.

Чтобы создать праздничое настроение Dior сняли ролик, который посвящен выходу рождественской коллекции:

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