L'Oreal наградит украинских женщин-ученых

В течение последних 20 лет было отмечено 3100 женщин-ученых

25 апреля стартовала украинская премия Для Женщин в Науке, которая является частью глобальной инициативы компании L'Oreal и уже существует в 117 странах мира.

В этом году три наиболее талантливые, которых выберет жюри, женщины-ученые получат денежную премию в размере 120 тыс. грн каждая.

Глобальная программа создана в партнерстве с ЮНЕСКО и имеет целью предоставить женщинам-ученым полномочий, отметить их передовой научный опыт и помочь достичь признания, которого они заслуживают.

В течение последних 20 лет было отмечено 3100 женщин-ученых, привлечено более 50 научных учреждений высшего уровня во всем мире и 102 лауреата получили награду за достижения в науке, среди них три получили Нобелевскую премию.

Фото: L'Oreal Ukraine

Организатор программы - L'Oreal Ukraine, научный партнер - Национальная Академия наук Украины, организационный партнер - Центр Развития корпоративной социальной ответственности. Украинская премия является частью глобальной программы L'Oreal-ЮНЕСКО и организуется под патронатом Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

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