Линия защиты. На что способна новая линейка Natura Bisse

В Киеве представили новую линию косметики по ухожу за кожей Diamond Cocoon от премиум-бренда Natura Bissé. Серия создана, чтобы защитить нашу кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Презентовать линейку в Киев прилетела Международный тренер Daniela Couto, которая рассказала о влиянии на кожу внешних окружающих факторов, таких как: ультрафиолетовое излучение, тяжелые металлы, газы, голубой свет, который излучается цифровыми приборами. Даже тогда, когда вы этого не видите, ваша кожа может это чувствовать.

Новая линия Diamond Cocoon от Natura Bissé разработана специально, чтобы защитить от всех вышеперечисленных негативных воздействий. Линейка состоит из трех продуктов:

Международный тренер Daniela Couto

Очищающий мусс Diamond Cocoon Enzyme

Глубоко очищает кожу от загрязнений и несовершенств. Благодаря технологии CaptureEX3 (растворяет – схватывает - поглощает) тающий мусс в форме геля обеспечивает тройное очищающее действие, благодаря чему сохраняет кожу увлажненной и дарит ощущение комфорта. Если вы живете в местности с высоким уровнем загрязнения, используйте его каждый день. При среднем или низком уровне загрязнения – один или два раза в неделю, чередуя с другими очищающими средствами.

Укрепляющий концентрат Diamond Cocoon

Дарит силу коже благодаря уникальной пребиотической формуле, которая обеспечивает антиоксидантную защиту, способствуя увеличению количества микроорганизмов (микрофлоры), необходимых нашей коже для ее силы и красоты. Каждое утро смешайте 3 нажатия концентрата с таким же количеством вашего средства по уходу за кожей и наносите на лицо, шею и зону декольте.

Защищающий мист Diamond Cocoon Ultimate Shield

Окутывает кожу невидимой вуалью, которая предотвращает негативное влияние окружающей среды и голубого света. Благодаря легкому лифтинг эффекту, кожа будет оставаться увлажненной, свежей и сияющей на протяжении всего дня. Каждое утро наносите средство поверх основного крема, солнцезащитного крема или даже макияжа, распыляя его на расстоянии около 15-20 см. Можно повторно наносить на протяжении дня в случае необходимости.

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