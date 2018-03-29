На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Lancome представил новую коллекцию макияжа, которую хочется всю и сразу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Lancome представил новую коллекцию макияжа, которую хочется всю и сразу
Lancome

Новая коллекция Lancôme French Temptation вдохновлена атмосферой французской кондитерской. В нее вошли румяна в виде макарон, желе для губ с лепестками цветов, кушоны, лаки для ногтей, тинты для губ сочных и ярких оттенков.

 

Упаковка румян Macaron Blush and Blender напоминает нежнейшее французское пирожное. Кремовая текстура хорошо растушевывается и создает эффект свежего румянца.

 

 

Тинт для губ Jelly Flower Lip Tint помещен в прозрачный флакон, сквозь который видно розовое желе с лепестками цветов. Нежно-розовый оттенок идеально подойдет тем, кто любит нежность и невинность.

 

 

Бестселлер коллекции – палитра теней Eye Sugar Palette. В ней собрано пять оттенков с легкой кремовой текстурой: три матовых и два блестящих.

 

 

Три лака Le Vernis, цветной гель для бровей Sourcils Styler и четыре пастельных оттенка кремовых теней для век в стике Ombre Hypnôse Mini Chubby.

 

 

В коллекцию также вошли два кушона Cushion Duo Shade: фисташково-зеленый оттенок поможет замаскировать мелкие несовершенства, абрикосовый тон визуально выравнивает кожу.

 

 Читайте также: Pop Illusion. Yves Saint Laurent представил весеннюю коллекцию макияжа 

 

 

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове