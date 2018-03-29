Lancome представил новую коллекцию макияжа, которую хочется всю и сразу

Новая коллекция Lancôme French Temptation вдохновлена атмосферой французской кондитерской. В нее вошли румяна в виде макарон, желе для губ с лепестками цветов, кушоны, лаки для ногтей, тинты для губ сочных и ярких оттенков.
Упаковка румян Macaron Blush and Blender напоминает нежнейшее французское пирожное. Кремовая текстура хорошо растушевывается и создает эффект свежего румянца.
Тинт для губ Jelly Flower Lip Tint помещен в прозрачный флакон, сквозь который видно розовое желе с лепестками цветов. Нежно-розовый оттенок идеально подойдет тем, кто любит нежность и невинность.
Бестселлер коллекции – палитра теней Eye Sugar Palette. В ней собрано пять оттенков с легкой кремовой текстурой: три матовых и два блестящих.
Три лака Le Vernis, цветной гель для бровей Sourcils Styler и четыре пастельных оттенка кремовых теней для век в стике Ombre Hypnôse Mini Chubby.
В коллекцию также вошли два кушона Cushion Duo Shade: фисташково-зеленый оттенок поможет замаскировать мелкие несовершенства, абрикосовый тон визуально выравнивает кожу.
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