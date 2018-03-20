Красота по-взрослому. Анджелина Джоли снялась в новой рекламе Guerlain

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает сотрудничество с французским брендом Guerlain.

42-летняя кинозвезда рекламирует один из самых популярных ароматов минувшего года - Mon Guerlain, который этой весной получил продолжение. Композиция новой версии аромата с приставкой Florale сохранила базовые ноты, но была дополнена пионом, который подчеркнул звучание дуэта ванили и лаванды, отмечает ведущий парфюмер дома Guerlain Тьерри Вассер.

В рамках рекламной кампании Mon Guerlain Florale бренд представил портреты с Анджелиной Джоли, которая позировала фотографу Матье Сезару в лаконичном платье белого цвета с открытыми плечами, обнажающем ее многочисленные татуировки. Помимо фотоснимков, Guerlain представил мини-фильм и короткие рекламные ролики с актрисой, которые были опубликованы на YouTube и на официальной странице бренда в Instagram.

Публикация от Guerlain (@guerlain) 4 Мар 2018 в 11:06 PST

Публикация от Guerlain (@guerlain) 8 Мар 2018 в 10:29 PST

Публикация от Guerlain (@guerlain) 13 Мар 2018 в 1:08 PDT

Комментируя сотрудничество с Guerlain и выпуск нового аромата, Джоли дала интервью американскому изданию InStyle, затронув тему возраста. Актриса призналась, что стремится «стареть с достоинством».

«Я смотрю на себя в зеркало и вижу, что становлюсь похожей на маму. Это согревает мое сердце. Я также вижу, как мое лицо стареет, но мне нравится это, потому что это значит, что я жива – я живу, и становлюсь старше», - заявила Джоли.

Актриса также рассказала о must-have продуктах в своей косметичке и ключевых правилах макияжа, которым она следует.

«У меня есть всего одна помада – красного цвета. Также в моей косметичке можно найти черную подводку для глаз и тушь для ресниц. У меня самая скучная косметичка в мире. Что касается макияжа, то здесь я стараюсь выбирать что-то одно – или темные глаза, или красные губы. С моими чертами лица, если я совмещу эти два приема в макияже, то буду похожа на клоуна», - добавила звезда.

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