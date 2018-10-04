Красное платье Одри. Givenchy представили осеннюю коллекция макияжа

Источником вдохновения для арт-директора Givenchy Николя Деженна в создании осенней коллекции макияжа Midnight Skies, стало легендарное платье Одри Хепберн из фильма Забавная мордашка, созданное Юбером де Живанши. Именно поэтому главным цветом коллекции стал сияющий красный.

Глаза

Для макияжа глаз Givenchy в этом сезоне предлагает использовать четырехцветную палетку теней Midnight Skies Prisme Quatuor. Четыре оттенка — мерцающий серый, кофейный, болотный и красный. Красивый бонус для бьюти-эстетов — коллекционный футляр из кожи со знаковым узором.

Уже ставшую любимой для многих тушь Noir Interdit с революционной щеточкой, которая может поворачиваться на 90 градусов, выпустили в черном цвете с перламутровыми красными частичками. В коллекции вы также найдете такой же лайнер для глаз Liner Vinyl.

Самый необычный продукт линейки – металлически-красное покрытие Encre a Cils для ресниц, которое можно наносить по всей длине или только на кончики.

Губы

Новая помада Rouge Interdit, выпущенная лимитированным тиражом, впечатляет и дизайном, и необычным оттенком. Футляр украсили рельефными звездами, а классический красный цвет дополнили мелкими перламутровыми частичками. В ее составе запатентованный компонент Givenchy: масло чайной розы.

Ногти

И настоящим роковым завершением образа станет новый лак Le Vernis — красный с добавлением черных перламутровых частиц.

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