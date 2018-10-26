Косметический бренд обвинил Кайли Дженнер в плагиате

Модель и предприниматель Кайли Дженнер и ее бренд Kylie Cosmetics стали объектом судебного разбирательства.

Как пишет Daily Mail, компания Sheree Cosmetics подала в суд на Дженнер. Бренд утверждает, что палитра теней Kylie Cosmetics Born to Sparkle eye shadow копирует палитру теней для глаз Sheree Cosmetics. Более того, палитра Sheree носит идентичное название.

«Наша сверкающая палитра, Born to Sparkle, была создана в сентябре 2017 года и поступила в продажу на нашем веб-сайте в октябре 2017 года. Мы первыми вышли на рынок с этой концепцией. Затем Кайли выпустила свои собственные блестящие тени для век (тот же продукт) с тем же именем (Born to Sparkle) в 2018 году, и продолжила активно продавать тот же продукт с таким же именем, после того как наш уже был на рынке», - заявила основатель Sheree Cosmetics Тиффани Херрманн.

Sheree Cosmetics

Несмотря на то, что палитра Born to Sparkle была выпущена в 2017 году, записи в патентном офисе США свидетельствуют, что марка была зарегистрирована 30 августа 2018 года, спустя несколько недель после того, как Kylie Cosmetics выпустила свою Born to Sparkle.

«Как говорится, подражание - лучшая форма самообольщения. Я начинаю понимать, что эта практика всего лишь часть бизнес-цикла и происходит чаще, чем публика знает, - говорит Херрманн. - Мы надеемся, что это защитит других предпринимателей, подобных нам, от подобных ситуаций».

Примечательно, что у Sheree Cosmetics Born to Sparkle - это палитра теней с 15 оттенками, а бренд Дженнер выпустил под таким названием индивидуальные тени.

Kylie Cosmetics

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