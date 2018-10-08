Звезда сериала Игра престолов, британский актер Кит Харингтон стал лицом нового аромата Dolce&Gabbana - The One Grey.

В интервью Esquire исполнитель роли Джона Сноу рассказал о сотрудничестве с модным брендом и силе ароматов.

«Мне нравится работать с Dolce&Gabbana, потому что это весело и легко. Это довольно гламурно. Это странная, противоположная вашей обычной, жизнь. Если вам повезло оказаться в успешном проекте, таком как Игра, у вас есть эти два мира. В Игре я сижу в палатке на пропитанном дождем поле, уставший, в тяжелых костюмах. Нет ничего гламурного в том, как его снимают. Но когда вы делаете что-то подобное - все наоборот. Вы находитесь в пентхаусе в Нью-Йорке. Это очень приятная сторона работы, и это захватывающе. Это заставляет вас чувствовать себя гламурно», - рассказывает Харингтон.

Фото: gq.com

Он вспоминает, что съемки кампании The One Grey проходили в Неаполе и были весельем: «Я думаю, иногда все может проходить не так. Все может быть слишком серьезно. D&G, кажется, гордятся собой по-итальянски - радостно, громко. Было весело сниматься».

«Я думаю, что аромат - это часть того, как вы собираетесь куда-либо. Это то, что вы делаете перед выходом, символизирующее конец сборов. Поиск правильного аромата - это процесс. Вы знаете, что долго будете жить с этим запахом. Он превосходит вашу моду. Ваша одежда может меняться каждые пару месяцев, но ваш запах остается с вами годами», - говорит актер.

«Я считаю, что аромат вызывает больше всего воспоминаний. Это то ощущение, которое может сразу вернуть вас куда-либо, как дежавю. Когда я чувствую запах горящего дерева или свежесрезанной травы, или дождя на бетоне - это возвращает меня в детство и игры на детской площадке. Подобные маленькие вещи. Например, когда вы расстаетесь с кем-то, а затем чувствуете запах его аромата, это ужасно», - добавил Харингтон.

Читайте также: Кит Харингтон поблагодарил Игру престолов за встречу с женой и будущих детей

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook