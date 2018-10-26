Гармония крайностей. В Киеве представили новый аромат Loewe

В Киеве прошла презентация нового аромата Ella испанского бренда Loewe, лицом которого стала звезда Игры престолов Элиза Ласовски.
Это первый женский аромат Loewe Solo за 14 лет существования линейки. Вдохновением для создания аромата стала история испанского города Толедо, где в мире жили люди трех разных религий - христиане, евреи и мусульмане, между которыми всегда царил баланс.
Парфюм относится к группе восточных цветочных и построен на сочетании контрастных нот. В его ольфакторной пирамиде – 20% эфирных масел, сочетание свежести зеленого яблока и жизненной силі апельсинового цветка, окутанных теплыми нотами персика и ванили.
Ella - это гармония крайностей. Это история о независимой девушке, которая сама знает, чего она хочет, и следует за своим внутренним голосом смело и без сомнений.
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