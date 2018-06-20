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Это официально. Дженнифер Лоуренс стала лицом нового аромата Dior

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Дженнифер Лоуренс для Dior
Dior

Дженнифер Лоуренс для Dior

Впервые актриса появилась в рекламной кампании Dior в 2013 году, рекламируя сумки. Спустя два года стала лицом бьюти-линейки Dior Addict Lipstick.

 

Дом Dior объявил, что лицом нового аромата, созданного парфюмером Франсуа Демаши так же станет амбассадор бренда Дженнифер Лоуренс. Бренд давно не баловал поклонников новыми релизами, этот аромат станет первым в парфюмерной линейке Dior с 1999 года, так что Лоуренс предстоит войти в историю как посланнице нового поколения ароматов.

 

Дженнифер Лоуренс для нового аромата Dior

 

Детали о новом аромате пока не раскрываются, но Франсуа Демаши называл его «беспрецедентным ароматом и мощной вселенной, которая знаменует собой начало новой эры для парфюмерной линии Dior».

 

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