Читайте состав. Гарвардский дерматолог назвал три лучших ингредиента в сыворотке для кожи

Дерматолог из Гарвардской медицинской школы Эбигейл Уолдман рассказала о сыворотках для кожи – средствах, которые набирают все большую популярность в бьюти-индустрии.

Уолдман пояснила, что сыворотки для кожи, вопреки распространенному мнению, не имеют ничего общего с увлажняющими лосьонами и кремами, пишет Harvard Health. По ее словам, эти мощные эликсиры, как их называют в дерматологии, являются высококонцентрированными средствами для борьбы со старением кожи.

«Я рекомендую и поддерживаю выбор сывороток, если вы боретесь со старением. Это хороший способ получить дополнительные антивозрастные эффекты. Сыворотки гораздо более эффективны, чем обычные увлажняющие крема и солнцезащитные средства», - говорит она.

Она также опровергла миф о том, что следует отдавать предпочтение средствам класса люкс. Вместо этого, Уолдман рекомендует тщательно изучать состав и отдавать предпочтение сывороткам, в которых содержится всего три компонента.

«Наиболее эффективна комбинация витамина С, витамина Е и феруловой кислоты. Такой микс помогает стимулировать выработку коллагена и эффективен в борьбе с пигментацией кожи. Честно говоря, я не думаю, что цена имеет значение. Лучше читайте состав на этикетке», - отмечает дерматолог.

Уолдман также добавила, что в борьбе со старением высокую эффективность показывают антиоксиданты. В частности, она рекомендует разнообразить свой уход за кожей средствами с содержанием ниацинамида - витамина В3 в жидкой форме, а также ресвератрола и ретинола.

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