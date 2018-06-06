Будут оценивать не по внешности. На конкурсе Мисс Америка отменили выход в бикини

Конкурсанток больше не будут оценивать по физической привлекательности

Конкурс красоты Мисс Америка вводит кардинальные изменения: участницы больше не будут выходить на сцену в купальниках.

"Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование", - заявила бывшая победительница конкурса Гретхен Карлсон, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет, передает Русская служба ВВС.

Кроме того, изменится сама философия конкурса: конкурсанток не будут оценивать по физической привлекательности. "Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно", - сказала Карлсон.

Со следующего года дефиле в купальниках будет заменено серией интервью с участницами: их будут спрашивать об их увлечениях и о том, как они понимают миссию обладательницы титула Мисс Америка.

"К нам поступало много обращений от девушек, которые говорили: "Я бы очень хотела участвовать в вашей программе, но не хочу разгуливать на каблуках и в купальнике". Ну вот, теперь вам не придется этого делать", - отметила Карлсон.

Фото: missamerica.org

В прошлом году исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл и президент фонда Miss America Organization Джош Рэндл покинули свои посты после того как Huffington Post опубликовал их переписку, в которой они обсуждали участниц, их внешность, интеллект и половую жизнь.

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