Clarins представил новую осеннюю коллекцию макияжа Le Joli Rouge et le Noir

Французский бренд Clarins выпустил лимитированную коллекцию, в которой есть все самое необходимое для макияжа: подводка для глаз, тушь для ресниц и помада для губ. Презентовать коллекцию в Киев приехал ведущий визажист Симон Коломбо.
Черная гелевая подводка Waterproof Eyeliner Gel
Подводка устойчива к воздействию воды и влажности она не оставит темных следов, даже если вы пойдете, не смыв макияж, в тренажерный зал. Макияж будет свежим в течение 12 часов! В наборе идет небольшая кисточка.
Тональное средство Skin Illusion
Бестселлер коллекции - обновленный увлажняющий тональный крем Skin Illusion SPF 15. У него легкая жидкая текстура, как у сыворотки, и высокая концентрация пигментов. Это позволяет средству сливаться с кожей и выравнивать тон, оставаясь незаметным. В формуле - растительные экстракты, которые увлажняют и защищают кожу в течение дня.
Тушь для ресниц Le Joli Rouge et le Noir
Обновленная тушь, увеличивающая объем ресниц Mascara Supra Volume, которая в этом сезоне выходит в дизайнерском футляре с кокетливыми принтом. Ее формула осталась прежней: в составе есть специальный ухаживающий комплекс, который стимулирует естественное увеличение объема ресниц по мере использования туши.
Помада Joli Rouge
В осенней коллекции помада представлена в двухцветном варианте и получила соответствующее название Joli Rouge Gradation. Два контрастных цвета позволят одним движением руки создать соблазнительный эффект омбре, визуально увеличивающий объем губ — более светлый оттенок в середине высветляет центральную часть губ, а более темный по краям — очерчивает контур, создавая контраст и объем. Входящие в состав Органический экстракт солероса и масло манго, в составе, ухаживает за губами.
Помада представлена в трех комбинациях:
кораллово-оранжевый дуэт (№ 801), сочетание классического красного цвета Clarins с нежным оттенком розового дерева (№ 802) и сливово-красная композиция (№ 803).
Читайте также: Раздвигая границы. В Киеве представили новый аромат Givenchy L'Interdit
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования