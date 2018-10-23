На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Clarins представил новую осеннюю коллекцию макияжа Le Joli Rouge et le Noir

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хана Жирикова для Skin Illusion, Clarins
Clarins

Хана Жирикова для Skin Illusion, Clarins

Французский бренд Clarins выпустил лимитированную коллекцию, в которой есть все самое необходимое для макияжа: подводка для глаз, тушь для ресниц и помада для губ. Презентовать коллекцию в Киев приехал ведущий визажист Симон Коломбо.

 

Черная гелевая подводка Waterproof Eyeliner Gel

Подводка устойчива к воздействию воды и влажности она не оставит темных следов, даже если вы пойдете, не смыв макияж, в тренажерный зал. Макияж будет свежим в течение 12 часов! В наборе идет небольшая кисточка.

 

Тональное средство Skin Illusion

Бестселлер коллекции - обновленный увлажняющий тональный крем Skin Illusion SPF 15. У него легкая жидкая текстура, как у сыворотки, и высокая концентрация пигментов. Это позволяет средству сливаться с кожей и выравнивать тон, оставаясь незаметным. В формуле - растительные экстракты, которые увлажняют и защищают кожу в течение дня. 

 

Тушь для ресниц Le Joli Rouge et le Noir 

Обновленная тушь, увеличивающая объем ресниц Mascara Supra Volume, которая в этом сезоне выходит в дизайнерском футляре с кокетливыми принтом. Ее формула осталась прежней: в составе есть специальный ухаживающий комплекс, который стимулирует естественное увеличение объема ресниц по мере использования туши.

 

Помада Joli Rouge

В осенней коллекции помада представлена в двухцветном варианте и получила соответствующее название Joli Rouge Gradation. Два контрастных цвета позволят одним движением руки создать соблазнительный эффект омбре, визуально увеличивающий объем губ — более светлый оттенок в середине высветляет центральную часть губ, а более темный по краям — очерчивает контур, создавая контраст и объем. Входящие в состав Органический экстракт солероса и масло манго, в составе, ухаживает за губами.

Помада представлена в трех комбинациях:
кораллово-оранжевый дуэт (№ 801), сочетание классического красного цвета Clarins с нежным оттенком розового дерева (№ 802) и сливово-красная композиция (№ 803).

 

Читайте также: Раздвигая границы. В Киеве представили новый аромат Givenchy L'Interdit 

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове