Clarins представил новую осеннюю коллекцию макияжа Le Joli Rouge et le Noir

Французский бренд Clarins выпустил лимитированную коллекцию, в которой есть все самое необходимое для макияжа: подводка для глаз, тушь для ресниц и помада для губ. Презентовать коллекцию в Киев приехал ведущий визажист Симон Коломбо.

Черная гелевая подводка Waterproof Eyeliner Gel

Подводка устойчива к воздействию воды и влажности она не оставит темных следов, даже если вы пойдете, не смыв макияж, в тренажерный зал. Макияж будет свежим в течение 12 часов! В наборе идет небольшая кисточка.

Тональное средство Skin Illusion

Бестселлер коллекции - обновленный увлажняющий тональный крем Skin Illusion SPF 15. У него легкая жидкая текстура, как у сыворотки, и высокая концентрация пигментов. Это позволяет средству сливаться с кожей и выравнивать тон, оставаясь незаметным. В формуле - растительные экстракты, которые увлажняют и защищают кожу в течение дня.

Тушь для ресниц Le Joli Rouge et le Noir

Обновленная тушь, увеличивающая объем ресниц Mascara Supra Volume, которая в этом сезоне выходит в дизайнерском футляре с кокетливыми принтом. Ее формула осталась прежней: в составе есть специальный ухаживающий комплекс, который стимулирует естественное увеличение объема ресниц по мере использования туши.

Помада Joli Rouge

В осенней коллекции помада представлена в двухцветном варианте и получила соответствующее название Joli Rouge Gradation. Два контрастных цвета позволят одним движением руки создать соблазнительный эффект омбре, визуально увеличивающий объем губ — более светлый оттенок в середине высветляет центральную часть губ, а более темный по краям — очерчивает контур, создавая контраст и объем. Входящие в состав Органический экстракт солероса и масло манго, в составе, ухаживает за губами.

Помада представлена в трех комбинациях:

кораллово-оранжевый дуэт (№ 801), сочетание классического красного цвета Clarins с нежным оттенком розового дерева (№ 802) и сливово-красная композиция (№ 803).

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