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Биарриц, Венеция, Довиль. Chanel выпустили банную линию к ароматам Les Eaux de Chanel

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Банная линия Les Eaux de Chanel
Chanel

Банная линия Les Eaux de Chanel

Для поклонников ароматов из коллекции Les Eaux de Chanel – прекрасная новость: парфюмы Paris – Deauville, Paris – Venise и Paris – Biarritz превратились в гели для душа и молочко для тела.

Банная линия Les Eaux de Chanel – это продолжение изысканной линейки парфюмов, рассказывающих о любимых городах Коко Шанель.

Напоминаем, что это свежий Paris – Deauville с базиликом и апельсиновой цедрой, Paris — Biarritz с мандарином и ландышем, а также восточный Paris — Venise с нероли и амброй. Теперь любимый аромат не исчезнет за день, а станет сильнее и продержится дольше.

 

Строгие, утонченные линии флаконов безусловно станут украшением ванной комнаты. Отличный повод насладиться этой осенью.

 

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