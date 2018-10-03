Веном и Лысая Гора. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинских кинотеатрах можно посмотреть новые интересные фильмы, среди которых фильм компании Sony с Томом Харди в главной роли, и два украинских фильма: комедия и хоррор.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Веном, Безумная свадьба, Лысая гора.

Приятного просмотра!

Веном. Рубен Флейшер. С 4 октября

Компания Sony продолжает развивать свою киновселенную, основанную на комиксах Marvel. Вернее, на тех персонажах из комиксов Marvel, права на которых принадлежат Sony. Первой ласточкой стал Человек-паук: Возвращение домой, второй и более серьезной для студии станет Веном. Нас познакомят с этим колоритным персонажем с нуля.

Журналист по имени Эдди Брок волею случая заражается инопланетным организмом, который называет себя симбиотом по имени Веном. Это довольно кровожадное и не обремененное человеческой моралью существо. Соответственно, Брок попадает в череду забавных и не очень аппетитных ситуаций. Но главная битва впереди: с мерзким Карлтоном Дрейком – главой корпорации Life Foundation, проводившем эксперименты над симбиотами.

В роли Эдди Брока/Венома – Том Харди. В роли его сбитой с толку девушки – Мишель Уильямс. В роли Карлтона Дрейка – Риз Ахмед. Режиссер Флейшер снял отличную комедию Добро пожаловать в Зомбиленд и скучный криминальный триллер Охотники на гангстеров.

Безумная свадьба. Влад Дикий. С 4 октября

Украинский вариант американского фильма Угадай, кто придет к обеду? 1967 года. С более фарсовым, комедийным уклоном. В семье Сердюков событие – дочка выходит замуж за француза. Родители счастливы. Папа провозглашает Сердюков европейской семьей. Запал и радость гаснут, когда отец впервые видит жениха: оказывается, он афрофранцуз. Сделав странные умозаключения, папа решает во чтобы то ни стало сорвать свадьбу.

Мешают или, наоборот, помогают ему в этом Юрий Горбунов в роли тамады, Потап и Монатик в ролях священнослужителей, Олег Винник в роли Олега Винника.

Лысая гора. Роман Перфильев. С 4 октября

Украинский вариант то ли Ведьмы из Блэр 1999-го, то ли просто Ведьмы 2015-го. На помощь создателям ленты здесь приходит реальная киевская локация – овеянная мифами и любимая представителями определенных субкультур Лысая гора.

Девушка по имени Майя много лет назад потеряла маму. Пропала она при невыясненных обстоятельствах на той самой печально известной горе. Незакрытый гештальт мучает девушку, поэтому она, заручившись помощью парня по имени Марк, решает отправиться туда и попытаться найти кое-какие ответы. Скорее всего, они ей не понравятся.

Премьера фильма Перфильева прошла в рамках 47-й “Молодости”. Этой осенью картина попытается напугать широкого зрителя в кинотеатрах.

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