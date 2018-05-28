В Третьяковской галерее показали повреждения картины Репина после нападения вандала

Директор Третьяковской галереи в Москве Зельфира Трегулова вместе с представителями музея показали повреждения картины художника Ильи Репина Иван Грозный убивает своего сына после нападения вандала. Об этом сообщает Новая газета.

Сообщается, что картина была повреждена тремя ударами по стеклянному корпусу на раме. В качестве оружия мужчина пользовался столбиком от ограждения.

37-летний задержанный признался, что во время нападения был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент на нападавшего заведено уголовное дело.

Трегулова объявила журналистам, что галерея после нападения выступает за ужесточение наказания для вандалов. А также потребует исключить алкоголь из меню буфета при музее.

Отмечается, что самые трудновосстановимые детали (кисти рук, лица) не пострадали, однако сумма ущерба составляет около 10 млн рублей. По словам директора музея, картина не была застрахована, однако по закону страховка картинам в музее не требуется – такие требования возникают при перевозке экспонатов.

Ранее сообщалось, что 26 мая в Третьяковской галерее мужчина повредил картину Репина Иван Грозный и его сын.