В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Меланьи Трамп

Восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

Как сообщается на странице музея в Twitter, скульптура установлена рядом с восковой фигурой американского президента Дональда Трампа.

Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Sean Spicer was on hand to unveil first lady Melania Trump's wax figure at Madame Tussauds.



"Last night, I think the world got to see what a great first lady she is," the former White House Press Sec. said. https://t.co/6YqzdT1bOB pic.twitter.com/voQ2kIOQT4 — ABC News (@ABC) 25 апреля 2018 г.

Как передает NBC News, восковая фигура Меланьи Трамп является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Дирекция музея подтвердила, что было получено разрешение от супружеской пары на создание их фигур.

Madame Tussauds New York (@nycwax) unveiled a wax figure of Melania Trump on Wednesday - and former White House Press Secretary Sean Spicer was on hand. pic.twitter.com/Xs67sHOFXC — Spectrum News NY1 (@NY1) 25 апреля 2018 г.

Напомним, в лондонском Музее мадам Тюссо воскового Обаму сменила фигура Трампа.