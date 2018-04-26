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В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Меланьи Трамп

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Фигура первой леди США Меланьи Трамп
Фото: StableGeniusTrump via Twitter

Фигура первой леди США Меланьи Трамп

Восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

Как сообщается на странице музея в Twitter, скульптура установлена рядом с восковой фигурой американского президента Дональда Трампа.

Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как передает NBC News, восковая фигура Меланьи Трамп является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Дирекция музея подтвердила, что было получено разрешение от супружеской пары на создание их фигур.

Напомним, в лондонском Музее мадам Тюссо воскового Обаму сменила фигура Трампа.

 

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