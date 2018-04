В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Меланьи Трамп

Восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

Как сообщается на странице музея в Twitter, скульптура установлена рядом с восковой фигурой американского президента Дональда Трампа.

Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Sean Spicer was on hand to unveil first lady Melania Trump's wax figure at Madame Tussauds.



"Last night, I think the world got to see what a great first lady she is," the former White House Press Sec. said. https://t.co/6YqzdT1bOB pic.twitter.com/voQ2kIOQT4