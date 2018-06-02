В Голливуде о Вайнштейне снимут фильм ужасов

Голливудский режиссер Брайан де Пальма пишет сценарий фильма ужасов на основе скандала с Харви Вайнштейном.

Об этом сообщает BBC Украина.

Брайан де Пальма, 77-летний режиссер экранизации романа Стивена Кинга Кэрри и криминального фильма Лицо со шрамом в 1970-х и 80-х годах, рассказал, что сценарий будет приближенным к реальным событиям.

"Я знаю много людей, которые имеют отношение к этому скандалу. Я слышал эти истории годами", - признался де Пальма.

Он также добавил, что между режиссером и актером должно быть доверие, а потеря доверия на любом уровне только из-за похоти или алчности является "худшим, что может произойти".

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Де Пальма уже обсудил сценарий с французским продюсером. Его фильм имеет целью преодолеть злоупотребления в киноиндустрии, хотя главный персонаж в нем не будет называться Вайнштейном.

"Однако это фильм ужасов с секс-маньяком и история будет происходить в киноиндустрии", - сказал режиссер.

Напомним, ранее десятки женщин предъявили обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Продюсер отрицал все обвинения, но 25 мая пришел в полицейский участок в Нью-Йорке. Вайнштейн был арестован по обвинению в том, что изнасиловал одну женщину и заставил другую заниматься оральным сексом. В тот же день режиссера освободили под залог один миллион долларов.