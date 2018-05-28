Уличным музыкантам Лондона можно будет жертвовать через терминал

Власти Лондона совместно со шведской компанией iZettle запустили программу, позволяющую уличным музыкантам принимать пожертвования с помощью бесконтактных платежей. Об этом сообщает BBC.

Музыканты смогут подключить к смартфонам компактные терминалы, настроенные на списание определенной суммы посредством бесконтактных платежей с банковских карт или смартфонов.

"Теперь еще больше жителей Лондона смогут помочь талантливым уличным артистам. Чтобы сохранить статус мировой столицы музыки, нам жизненно необходимо поддерживать будущих звезд", – отметил мэр Лондона Садик Хан.

Профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл, принимающая участие тестировании новой системы, отметила значительный рост своего заработка. Прохожие могли пожертвовать ей 2 фунта, что составляет около 2,7 долларов.

"У лондонцев часто нет мелочи в кармане, а с купюрами они расстаются не очень охотно. Введенная городскими властями бесконтактная система оплаты, судя по первым экспериментам, решает эту проблему", – говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы возможность собирать пожертвования таким способом появится у артистов во всех районах Лондона, сообщает организация уличных музыкантов Busk in London, разрабатывавшая систему вместе с iZettle.

В середине мая стало известно, что стартап iZettle был приобретен платежным сервисом PayPal за $2,2 млрд. Данная сделка стала крупнейшей в истории PayPal.