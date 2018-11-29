Украсть - в беду попасть. Рецензия на приключенческий фильм Робин Гуд: Начало

В украинский прокат выходит лента под названием Робин Гуд: Начало – бог знает какое по счету обращение к знаменитой легенде о грабителе, ворующим не просто так, а у жадных, наделенных властью богачей и для простого народа.

Собственно, в этой универсальности для каждой страны в любой период времени и кроется секрет легенды, ее долголетия. Существует даже японский аниме-сериал про благородного грабителя из британского средневековья.

Однако, новая экранизация, снятая режиссером Острых козырьков Отто Батхерстом под продюсерским присмотром Леонардо Ди Каприо, несмотря на свои попытки поиграться с эстетикой, точно не добавит ничего в канон. Скорее, убавит.

1. Сюжет

Условное Высокое Средневековье. Шахтерский городок Ноттингем, Англия. Беззаботного лорда Робина Локсли буквально отрывает от губ возлюбленной простолюдинки повестка: пора отправляться в очередной Крестовый поход. Повестки безостановочно рассылает злобный и лицемерный шериф. Точно так же он, ко всеобщему недовольству, постоянно повышает налоги.

Прикрывается шериф благой целью: надо защитить Англию от вторжения варваров с Востока. Поэтому богатеет церковь, богатеет шериф, богатеют богачи. Простолюдины же ютятся в шахтах. Там же и работают.

По возвращении на родину Робин в первую очередь узнает, что его фамильный особняк забрали, считая, что его владелец погиб в бою. А его возлюбленная простолюдинка тоже теперь с другим. Причина та же. Заручившись поддержкой варвара по имени Маленький Джон и, по сути, от нечего делать, Робин решает подорвать экономическую стабильность церкви и шерифа путем воровства.

По ходу дела ребята догадываются, что деньги можно раздавать бедным.

2. Сценарий и драматургия

Самоуверенное слово “начало” в названии было придумано для нашей локализации и вряд ли имеет что-то общее с будущим. Картина режиссера Батхерста катастрофически плоха. И это не тот случай, когда так плохо, что хорошо. То есть что-то наподобие Венома. Это случай, когда у вас воруют два часа жизни.

Батхерст пришел в большое кино из телевидения, где он работал в частности над отличным сериалом “Острые козырьки”. Оттуда же пришел и оператор Джордж Стил. Кино снимать – не сериалы делать, и получив в свое распоряжение практически двухчасовой хронометраж ребята попросту не понимают, что с ним делать, как и чем его заполнять. Стандартными сериальными приемами здесь не обойдешься.

Не помогает им и абсолютно безликий, словно написанный специальной программой (а не человеком) по голливудской методичке сценарий. Герои бездумными немотивированными роботами передвигаются от одной задачи к другой: вот тут надо влюбиться, вот тут подраться, здесь что-то кричать друг другу.

Более того, каждый голливудский фильм претендующий на хорошую кассу сейчас должен говорить о чем-то необычайно важном. По факту же получается далеко не всегда. И Робин Гуд: Начало не исключение: простую и невероятно рабочую историю про справедливое распределение благ превратили в высказывание, где все буквы заглавные. В таких случаях серьезность выражения лица обычно сглаживает юморной настрой, но это опять же не про “Робина”.

По фильму разбросаны три шутки, но ситуацию они безусловно спасти не могут. Потому что, по сути, ситуации нету. Здесь нельзя даже попытаться найти точку, в которой что-то пошло не так. Плохо все было еще до начала съемок.

3. Актеры

Ситуаций связанных с актерским мастерством в фильме два вида: недоумение и щеконадувательство. То есть герои сначала пытаются привыкнуть к изменившимся обстоятельством, а потом начинают орать друг на друга. Хорошие на плохих, плохие на хороших, хорошие на хороших. Не важно.

Невероятно обаятельный актер Эджертон, которому для результата надо просто дать жить в кадре, загнан нелепейшим, неповоротливым сценарием в угол. Там он и просидит весь фильм. Джейми Фокс выступает в своем привычном амплуа злого афроамериканца. У выдернутого из небытия актера Ф. Мюррея Абрахама (Сальери в Амадее Формана) так и не получается роль свадебного генерала.

Хорош Бен Мендельсон в опять таки привычном для себя амплуа партийного функционера среднего звена. Характеру его героя даже попытались добавить дополнительное измерение в виде негативного церковного опыта в детстве, но выглядело это, скорее, нелепо, чем смело.

4. Картинка

То же самое можно сказать и о визуальной части фильма: начиная от костюмов и причесок и заканчивая некоторыми строениями. Явно кем-то умным было принято решение поиграться с эстетикой, показать не настоящий условно тринадцатый век, а облагородить его в угоду современному зрителю.

Облагородили настолько, что разве что телевизора в покоях шерифа не хватает. Смотрится все в итоге неестественно, надуманно и попросту некрасиво.

2/10 – вердикт НВ

Вообще, история про Робина Гуда не самый благодарный материал для экранизаций. То же самое касается и темы британского Средневековья. Не повезло даже Гаю Ричи с его довольно неплохим Мечом короля Артура. Что уж говорить о попытке Отто Батхерста.

Последним англоязычным фильмом про благородного разбойника, собравшим хорошую кассу был Принц воров с Кевином Костнером в главной роли. Буквально через два года после него, в 1993-м вышла выдающаяся пародия Мела Брукса Робин Гуд: Мужчины в трико. Дураку понятно, что после этого продолжать бессмысленно.

Робин Гуд: Начало

Robin Hood

Приключения

2018 год

США

Режиссер – Отто Батхерст

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Джейми Фокс, Тим Минчин, Ив Хьюсон, Пол Андерсон и другие.

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