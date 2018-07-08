Украинская писательница Татьяна Малярчук получила престижную премию по немецкоязычной литературе

Украинская писательница из Ивано-Франковска Татьяна Малярчук получила одну из главных премий немецкоязычной литературы – Ингеборг Бахманн. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Сенсація! Українка Таня Малярчук здобула премію Інгеборг Бахман - одну з головних відзнак німецькомовної літератури. Вітаємо і пишаємось! pic.twitter.com/jastypJi40 — olexander scherba (@olex_scherba) 8 июля 2018 г.

Конкурс проходил в формате литературных чтений. Специально для него писательница написала художественное произведение на немецком языке.

Ранее авторка писала об участии в конкурсе на своей странице в Facebook.

Татьяна Малярчук с 2011 года живет в Австрии. С 2014 года пишет на немецком, публикуется в издании Zeit Online.