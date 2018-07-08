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Украинская писательница Татьяна Малярчук получила престижную премию по немецкоязычной литературе

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Татьяна Малярчук
Twitter

Татьяна Малярчук

Украинская писательница из Ивано-Франковска Татьяна Малярчук получила одну из главных премий немецкоязычной литературы – Ингеборг Бахманн. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Конкурс проходил в формате литературных чтений. Специально для него писательница написала художественное произведение на немецком языке.

Ранее авторка писала об участии в конкурсе на своей странице в Facebook.

Татьяна Малярчук с 2011 года живет в Австрии. С 2014 года пишет на немецком, публикуется в издании Zeit Online.

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