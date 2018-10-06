Цена "самоуничтожившегося" полотна Бэнкси может вырасти в два раза - эксперт

Как только ведущий на аукционе объявил картину Бэнкси проданной за миллион фунтов, шредер порезал ее на тонкие полоски

Полотно британского уличного художника Бэнкси "Девочка с красным воздушным шариком", которое самоуничтожилось сразу после того, как его продали за миллион фунтов на лондонском аукционе Sotheby's, может вдвое вырасти в цене. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой сооснователь компании MyArtBroker Джои Сайера.

Как утверждает эксперт, новый владелец картины оказался счастливцем, поскольку стоимость приобретенной им картины в результате подобного перфоманса только возросла.

Отмечается, что итоги аукциона только простимулировали дальнейший рост цены, и, с учетом внимания медиа, которого удостоилось это событие, покупатели получат большую прибыль от тех 1,04 млн фунтов, которые они заплатили прошлым вечером.

"Теперь, когда она находится в измельченном состоянии, это уже часть истории искусства, и мы бы вынесли оценку, что Бэнкси добавил как минимум 50% к ее стоимости, а возможно даже цена работы поднялась так высоко, что она на данный момент стоит более 2 млн фунтов", – сообщил Сайер.

Ранее сообщалось, что картина Бэнкси "Девочка с красным воздушным шариком" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за миллион фунтов на лондонском аукционе Sotheby's.

В картине был спрятан шредер. Как только ведущий на аукционе стукнул молоточком по столу и объявил картину Бэнкси проданной за миллион фунтов, шредер порезал ее на тонкие полоски.