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Умер известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс

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Умер известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс
Фото: DOMAGAŁAsięTEATRU / Facebook

В ночь на 20 ноября в больнице Вильнюса скончался литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс.

По данным российского информагенства ТАСС, Някрошюс почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

21 ноября режиссеру исполнилось бы 66 лет.

Эймунтас Някрошюс - один из самых известных литовских театральных режиссеров. Является лауреатом многих престижных премий, среди которых премия Станиславского, Золотая маска (Москва), премия Союза театров Европы, Европейская театральная премия Новые театральные реалии, призы ведущих европейских театральных фестивалей.

Летом 2018 года спектакль Някрошюса Книга Иова показывали в Ивано-Франковске, в рамках фестиваля Porto Franko.

Спектакль Книга Иова. Фото: Teatras Meno fortas

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